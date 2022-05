À quoi s’attendre de la WWDC 2022, l’événement d’Apple la semaine prochaine

Mon Premier Calendrier par SmartPanda – Jeu Éducatif Magnétique pour Enfants – Comprend Une Horloge, Une Station Météo et des Émotions – pour Garçons et Filles, Mur ou Frigo – 30x40cm, en Français

APPRENTISSAGE AMUSANT et INTERACTIF – Faites le plein d'émotions avec votre tout-petit en mettant à jour l'heure et le jour de la semaine, tout en parlant de vos projets pour la journée ! Ce calendrier entièrement magnétique est parfait pour les tout-petits. APPRENEZ-LUI LES CONCEPTS DE BASE – Fini de vous demander comment votre tout-petit se sent aujourd'hui ! Six tuiles émotions incluses. Mon Premier Calendrier aide également votre enfant à appréhender des concepts importants tels que l'heure, le calendrier, la météo et les vacances. UN DESIGN MIGNON et INTEMPOREL – Votre nouveau calendrier quotidien pour enfants est magnifique sur le frigo comme sur le mur ! Un plaisir sans fin vous attend à chaque fois que vos enfants se réveillent et se précipitent pour mettre à jour leur calendrier ! La routine du matin n'aura jamais été si amusante ! BOURRÉ DE FONCTIONNALITÉS – Comprend une horloge, les jours de la semaine, la date, le mois, l'année, la température, la météo, la saison, Je me sens, 12 jours fériés et 24 activités. Tuiles vierges incluses pour une personnalisation illimitée. SUPER JOUET ÉDUCATIF – Ce jouet montessori et interactif aide les enfants dans leurs interactions quotidiennes. C'est un excellent cadeau pour les garçons et les filles de 3, 4, 5, 6, 7 ans. Chaque tableau mesure 30×40 cm.