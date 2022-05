Samsung Display arrêtera de produire des écrans LCD dès juin

Samsung est l’une des marques les plus populaires et les plus reconnues de l’industrie technologique. Et il existe déjà plusieurs secteurs où la société sud-coréenne est présente, comme le marché des smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, gadgets, entre autres.

Mais les dernières informations indiquent que Samsung Display fermera son activité LCD puis cessera de produire ces écrans dès le mois de juin prochain.

Samsung va mettre fin à son activité LCD

Selon les dernières informations révélées par le journal local Korea Times, Samsung Display a décidé de fermer son activité dans le domaine des écrans à cristaux liquides, communément appelés écrans LCD.

Selon les précisions avancées par l’industrie ce dimanche (29), cette décision de l’entreprise sud-coréenne est liée au fait qu’elle assiste à une concurrence mondiale avec laquelle elle n’est pas en mesure de faire face, à savoir l’existence de produits plus bon marché fabriqués par des concurrents chinois et taïwanais. En conséquence, Samsung a constaté une baisse d’intérêt et de choix pour ses équipements.

Certains analystes s’attendaient déjà à ce que, tôt ou tard, l’entreprise puisse prendre une décision de ce type, compte tenu de la rapidité des pertes présentées par Samsung Display dans le secteur des LCD. Ils ne s’attendaient tout simplement pas à ce que ce soit si tôt.

Selon le cabinet d’études de marché américain Display Supply Chain Consultants (DSCC), l’indice de prix moyen des écrans LCD était de 100 en janvier 2014 et tombera à 36,6 en septembre.

Fin 2020, Samsung Display a tenté de fermer son activité LCD. Mais l’intention a été retardée après que Samsung Electronics a suggéré de conserver les mêmes en raison de l’augmentation soudaine des prix des écrans LCD pendant la pandémie de COVID-19.

De cette façon, Samsung Display ne produira plus d’écrans LCD utilisés pour les grands écrans de télévision. À son tour, l’entreprise se concentrera sur la fabrication d’écrans OLED et QD. On estime, avec cette décision, que les salariés du secteur LCD seront transférés vers l’activité QD.

Pour l’instant, Samsung Display n’était pas disponible pour commenter.