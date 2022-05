Samsung arrêtera la production d’écrans LCD en juin, six mois plus tôt que prévu

En un mot : Samsung Display aurait décidé de fermer son activité d’affichage à cristaux liquides en juin. Bien que ce soit six mois plus tôt que prévu, la société avait initialement prévu la fermeture pour la fin de 2020, mais la pandémie et une augmentation de la demande d’électronique grand public ont mis ces plans en attente.

Le Korea Times écrit que la décision d’accélérer la fermeture de l’entreprise intervient alors que l’intérêt des consommateurs pour les écrans LCD faiblit en faveur des technologies d’affichage telles que Quantum Dot et OLED. Les pertes dues à la baisse des prix des écrans LCD ont également joué un rôle majeur. Le cabinet d’études de marché américain Display Supply Chain Consultants (DSCC) rapporte que l’indice des prix des panneaux LCD s’est effondré depuis la fin de 2021 et a baissé d’environ 60 % d’une année sur l’autre.

Un autre facteur a été le partenariat de Samsung Electronics, le plus gros acheteur de produits Samsung Display, avec des fournisseurs étrangers d’écrans LCD de Chine et de Taïwan. Le passage des écrans LCD aux OLED pour les smartphones ces dernières années a également eu une influence.

C’est Samsung Electronics qui a demandé à l’affilié d’affichage de suspendre les plans de fermeture de l’activité LCD en 2020 à la suite d’une flambée des prix des LCD alors que la pandémie de Covid atteignait son apogée.

Les employés de la branche LCD devraient être transférés dans les divisions QD et OLED de Samsung après la transition.

Nous avons récemment entendu parler de la combinaison de la technologie Quantum Dot de Samsung avec un panneau OLED pour créer le moniteur MSI MEG 342C. Le même combo est utilisé dans l’Alienware AW3423DW, que nous adorons et qui a obtenu une note de 90 dans notre test. On le retrouve également dans le Samsung Odyssey G8QNB.