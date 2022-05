La GeForce RTX 4090 pourrait être la première de la nouvelle gamme Nvidia à arriver sur le marché

Nvidia est le leader incontesté du segment des cartes graphiques. Et après le grand succès que la gamme RTX 30 a réussi à avoir auprès des utilisateurs, la société nord-américaine prépare maintenant le lancement de sa nouvelle gamme RTX 40.

De cette façon, et selon les informations révélées, le modèle Nvidia GeForce RTX 4090 pourrait même être le premier de toute la gamme à arriver sur le marché. Espérons que la pénurie de composants n’affectera pas la disponibilité de ces nouvelles puces autant qu’elle l’a fait avec celles de la génération actuelle.

Il y a un peu plus d’un an, nous vous parlions de la création d’une carte graphique GeForce RTX 4090 avec 12 ventilateurs, par les mains d’un utilisateur en guise de blague le 1er avril. Mais maintenant, nous nous rapprochons de plus en plus de connaître ce même modèle, mais dans sa version réelle.

Nvidia GeForce RTX 4090 sera le premier modèle RTX 40 à arriver

Selon les dernières rumeurs, la carte graphique GeForce RTX 4090 sera la première à arriver de la nouvelle gamme RTX 40 de Nvidia et marquera ainsi la nouvelle ère des GPU de l’entreprise. Si confirmé, alors la marque mise tout sur le lancement du modèle haut de gamme en premier, qui devrait offrir une amélioration significative des performances par rapport à toute autre carte graphique actuellement disponible sur le marché. L’information indique même que la RTX 4090 sera deux fois plus rapide que l’actuelle vaisseau amiral RTX 3090.

En revanche, ce n’est pas une bonne nouvelle pour les consommateurs qui ont acheté la nouvelle venue GeForce RTX 3090 Ti, car avec le lancement du nouveau modèle, la dernière puce de la gamme RTX 30 sera pratiquement obsolète.

Selon les détails, le nouveau modèle Nvidia devrait être annoncé dès juillet prochain, et le lancement pourrait avoir lieu à la mi-août. À leur tour, les modèles GeForce RTX 4080 et RTX 4070 devraient arriver sur les tablettes en septembre de cette année.

Selon les informations, la GeForce RTX 4090 devrait être basée sur la puce graphique AD102, avec la nouvelle architecture Ada Lovelace, produite dans le processus de fabrication 5 nm de TSMC et avec 18432 cœurs CUDA.

Le modèle RTX 4080 aura la puce AD103 et 10752 cœurs CUDA, le RTX 4070 aura 7680 cœurs CUDA, le RTX 4060 en aura 4608 et le RTX 4050 aura 3072 de ces cœurs.

