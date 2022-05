Suggestion : Aspirateurs verticaux et robots aspirateurs à batterie

Les aspirateurs verticaux sont de plus en plus une option de nettoyage dans les maisons familiales, en particulier les modèles à piles. Ce détail rend l’aspiration plus efficace, vous permettant d’atteindre partout sans vous soucier des prises électriques. De plus, ces options sont généralement livrées avec plusieurs accessoires disponibles, ce qui les rend adaptées à tout type d’aspirateur.

Cependant, pour accélérer le nettoyage au quotidien, un robot aspirateur peut apparaître comme une option à envisager, puisqu’à tout moment vous pouvez le déclencher pour commencer à aspirer le sol sans aucun effort ni temps passé sur la tâche. Nous avons des suggestions pour les deux produits.

aspirateurs verticaux

BlitzWolf BW-HC2

Le BlitzWolf BW-HC2 est un aspirateur vertical avec une batterie de 2200 mAh et une puissance de 100W. Sa puissance d’aspiration est de 15000 Pa et a une autonomie de 15/30 minutes.

C’est un produit idéal pour aspirer les poils d’animaux, les poils qui restent au sol après le brossage, les miettes après les repas ou encore la poussière de voiture.

Son dépôt poubelle a une capacité de 1 dl et se recharge via USB. C’est un aspirateur très léger, ne pesant que 500g, et doté d’un tube métallique idéal pour aspirer le sol, avec une bouche indiquée à cet effet, il a une pointe fine, pour atteindre les coins les plus difficiles, et une pointe à poils doux idéal pour aspirer la poussière des meubles ou de la voiture.

Shunzao Z11 Max

Le Shunzao Z11 Max est une option plus puissante, avec un réservoir plus grand (0,5 l) et une autonomie plus longue. Dans ce cas, nous avons un aspirateur qui convient déjà à tout type d’aspirateur domestique, plus ou moins profond, également avec des embouts différents pour différentes surfaces.

L’aspirateur a une puissance d’aspiration de 26 000 Pa, un moteur de 450 W et une vitesse de 125 000 tr/min. La batterie se recharge complètement en 3 heures et offre jusqu’à 60 minutes d’autonomie. Cette valeur variera fortement en fonction du mode d’aspiration utilisé.

robots aspirateurs

Roborock Q7 Max et Q7 Max +

Dans le domaine des robots aspirateurs, la première suggestion va à la gamme Roborock Q7, avec le modèle Max et Max+. Ce sont tous les mêmes, cependant, la version Max+ a inclus une base qui peut être utilisée pour décharger le dépôt automatiquement.

Roborock Q7 Max peut être contrôlé via un smartphone, en utilisant la cartographie 3D de la maison, en utilisant le système de capteurs LiDAR.

L’aspirateur a une puissance d’aspiration de 4200Pa et une puissance de 58W. La batterie offre une autonomie de 180 minutes et dispose d’une poubelle de 470 ml et d’un réservoir d’eau de 350 ml.

Rêve D9 Max

Le Dreame D9 Max aspire et nettoie également à l’eau, avec des réservoirs de 570 ml et 270 ml respectivement. Le modèle a une puissance d’aspiration de 4000Pa et une puissance de 40W.

La batterie offre une autonomie pour nettoyer une surface maximale de 250m^2. Ce modèle peut également être contrôlé via une application, avec cartographie, avec un système complet de capteurs LiDAR et infrarouges.

autres propositions

