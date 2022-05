FIAT quittera les moteurs à combustion dès juillet sur certains marchés

Globalement, les constructeurs avancent à grands pas vers l’électrification de leur offre. Initialement, FIAT avait annoncé 2030 comme horizon temporel pour cette étape. Cependant, sur certains marchés, cela sera accordé dès juillet prochain.

Cela signifie que certains marchés ne pourront plus acheter de modèles équipés d’un moteur à combustion.

L’horizon temporel pour l’achèvement du processus d’électrification de l’offre de FIAT a été fixé à 2030, année au cours de laquelle la marque cessera de vendre des modèles à moteur à combustion, pariant sur des modèles hybrides et 100% électriques.

Cependant, certains marchés verront ce changement plus tôt, car des pays comme le Royaume-Uni ne pourront plus acheter de modèles FIAT équipés de moteurs à combustion dès juillet de cette année. En d’autres termes, FIAT n’acceptera plus de nouvelles commandes de modèles diesel ou essence à partir du 1er juillet, sur certains de ses marchés.

FIAT a conquis les fans

Cette anticipation signifie que FIAT supprimera, d’un coup, 40 % de son offre – ce pourcentage étant celui qui n’est pas électrifié. La marque a pris cette décision en raison du manque de composants, de la dynamique du marché qui a vu la demande augmenter de façon exponentielle et de la forte acceptation de la nouvelle 500 électrique.

En fait, ce pari de FIAT est la voiture la plus vendue dans 11 pays et la deuxième voiture purement électrique la plus vendue dans tous les segments en Europe, juste derrière Tesla.

Si en Allemagne le modèle électrique FIAT est le deuxième best-seller, en Italie et en France il occupe la première place du podium. Fort du succès qu’il a enregistré en Europe, il est maintenant arrivé au Brésil et au Japon.

Selon la marque elle-même, FIAT a connu, l’an dernier, une augmentation de 88,3 % des immatriculations de véhicules électriques à batterie, et de 43 % des hybrides conventionnels.

La voie est peu à peu tracée vers l’électrification. De telle sorte que les premières étapes ont été avancées en juillet de cette année.

