6ème anniversaire Altice Labs : Bien-être et santé numériques

Altice Labs fête aujourd’hui son sixième anniversaire. Sous la devise « Bien-être et santé numérique », la commémoration de cette année mettra en vedette la présentation de nouveaux projets de R&D, axés sur le domaine des plateformes et applications numériques au service de la santé et du bien-être.

Suivez en direct les principaux moments de l’événement.

Altice Labs, aujourd’hui le centre d’innovation, de recherche et de développement du groupe Altice, a succédé à PT Inovação et hérite d’une histoire qui a commencé en 1950, marquant son 6e anniversaire avec un palmarès de référence, dans l’exportation de l’innovation technologique et dans le développement économique du pays.

Plus de 700 professionnels hautement qualifiés travaillent chez Altice Labs dans la recherche et le développement de solutions avancées de télécommunications et de systèmes d’information. En plus du Centre d’Innovation du groupe Altice, c’est aussi une référence sur le marché mondial avec des produits et solutions utilisés dans 60 pays sur les cinq continents, bénéficiant à plus de 300 millions de personnes.

L’événement a débuté avec la nouvelle PDG d’Altice Portugal, Ana Figueiredo, qui a mis en lumière toute la technologie produite par le siège de l’innovation, Altice Labs, sous le commandement d’Alcino Lavrador. Le PDG actuel a également souligné le pari fort sur la 5G qui permettra les projets les plus divers et aussi le pari prioritaire sur le bien-être et la santé numériques.

(en mise à jour)