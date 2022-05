Cyberpunk 2077 a doublé les revenus de CD Projekt RED au premier trimestre 2022

Cyberpunk 2077 est un jeu qui s’est fait connaître pour les pires raisons. Pour ceux qui ne le savent pas, le jeu était très attendu par les gamers, mais lors de sa sortie, il s’est avéré que le titre était truffé de failles et d’erreurs, ce qui a fait chuter toute sa popularité. Mais c’est de l’eau sous les ponts et on dirait que maintenant, le jeu d’action est meilleur que jamais.

Et selon des données récentes, le jeu Cyberpunk 2077 a réussi à faire doubler son chiffre d’affaires par sa société de développement CD Projekt RED au cours du premier trimestre 2022.

Cyberpunk 2077 aide à doubler le chiffre d’affaires de CD Projekt RED

Après la tempête vient le calme et dans le cas du jeu Cyberpunk 2077 c’est exactement le dicton qui s’applique. Il a fallu que le titre touche le fond et soit parcouru de nombreuses critiques acerbes, pour tirer la leçon et réussir à renaître de ses cendres, tel un phénix. Et cette bonne nouvelle pour les côtés du jeu d’action a déjà été signalée, puisque mi-avril on apprenait que Cyberpunk 2077 avait déjà réussi à se vendre à plus de 18 millions d’exemplaires.

Mais les dernières informations indiquent même que le jeu a aidé son créateur CD Projekt RED à augmenter significativement ses revenus et à doubler son chiffre d’affaires durant le premier trimestre de cette année 2022.

Selon le rapport révélé par GameIndustry.biz, couvrant les trois premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires global de CD Projekt RED était de 216,1 millions de PLN (zloty polonais), soit environ 48 millions d’euros. Ce chiffre représente donc une croissance de 9 % en comparaison d’une année sur l’autre. Découvrez des chiffres Q1 plus intéressants de la société de jeux polonaise :

Facturation de CD Projekt RED au premier trimestre 2022

Chiffre d’affaires de CD Projekt RED : 179,3 millions PLN (~40 millions d’euros)

Revenus du GOG : 40,4 millions de PLN (~9 millions d’euros)

Coûts d’exploitation : 83,2 millions PLN (~18 millions d’euros) – en baisse de 10 %

Bénéfice avant impôt : 85,3 millions PLN (~19 millions d’euros) – augmentation de 98 %

Bénéfice net : 68,9 millions PLN (~15 millions d’euros) – plus du double du 1er trimestre 2021, soit une augmentation de 112 %

Marge bénéficiaire : 31,9 % contre 16,4 % obtenus à la même période l’an dernier

Adam Kicinski, PDG du créateur, a déclaré que le lancement de Cyberpunk 2077 pour la nouvelle génération « a eu un effet positif sur la perception et les ventes du jeu, en particulier sur les consoles« . Le rapport indique également que la version PC du jeu était le best-seller jusqu’au 14 février, la veille de l’arrivée de la prochaine génération.

Le jeu a réussi à inverser ce qui aurait pu être la « mort de l’artiste » ou plutôt la chute de CD Projekt RED. Heureusement, tout a été résolu et celui qui en profite le plus est le consommateur.