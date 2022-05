DeLorean Alpha5 EV : Le nouveau retour vers le futur est arrivé, mais maintenant avec encore plus de style

La DeLorean occupera toujours une place prépondérante dans l’histoire de l’automobile, en grande partie à cause de sa voiture unique et de sa participation à la trilogie Returnal vers le futur. Celui-ci est parfaitement reconnaissable en tant qu’icône.

On savait que la marque américaine préparait une nouveauté, mais toujours sans trop d’informations. Les teasers sont apparus au fil du temps et maintenant il y a une grande nouvelle. La DeLorean Alpha5 EV a été présentée et a montré tout son nouveau style.

Après de nombreuses années de gloire dans les années 1980, DeLorean a finalement disparu dans l’histoire. Le DMC-12 a toujours été visible par les collectionneurs, mais la marque a fini par être vendue.

Rien ne laissait penser que la DeLorean reviendrait un jour, mais les derniers mois ont montré quelque chose de différent. Des rumeurs et des informations ont montré que quelque chose de nouveau était en route, avec une forte possibilité d’être électrique.

Tous ces scénarios ont maintenant pris forme et la DeLorean Alpha5 EV a été révélée au monde. Il n’y a pas encore beaucoup d’informations, mais ce qui a été montré promet beaucoup pour cette nouvelle voiture de sport électrique haute performance.

D’après ce que la marque a révélé, ce nouveau modèle conserve ses deux énormes portes papillon, disposant désormais de 4 places. Encore une fois conçu par Giorgietto Giugiaro, il conserve les mêmes lignes extérieures, pariant désormais sur un intérieur minimaliste.

Elle dispose désormais de moteurs électriques et la DeLorean Alpha 5 aura une autonomie de près de 500 kilomètres. Il pourra accélérer de 0 à 100 km/h et aura une vitesse de pointe de 240 km/h.

La nouvelle DeLorean Alpha 5 devrait arriver en 2024, mais sera visible pour la première fois en août prochain lors du Pebble Beach Contest of Elegance. Il a également été confirmé que la production est actuellement limitée à 88 unités dans la première version.