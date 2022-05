Microsoft revient pour équiper Edge avec les armes pour battre Chrome de Google

Lorsque Microsoft a décidé de réorganiser Edge et de créer un navigateur basé sur la même proposition que Google, une nouvelle bataille a commencé à prendre forme. Tous deux veulent dominer ce marché, avec une nette préférence pour Internet.

Désormais, et dans la continuité des développements, Microsoft a doté Edge de nouvelles armes. Il pourra bientôt garder une synchronisation active et ainsi se tenir à jour en permanence.

En tant que navigateur par défaut pour Windows, Edge possède un avantage unique sur le marché des navigateurs. Beaucoup adoptent cette proposition simplement parce qu’elle est la plus visible dans le système de Microsoft et parce qu’elle s’intègre mieux à l’offre de Microsoft.

Les outils qu’il a reçus le préparent à être encore plus unique et surtout à amener facilement les utilisateurs à changer. Presque naturellement, les utilisateurs peuvent changer et adopter l’Edge

Pour renforcer encore cet arsenal, une nouveauté fait désormais son apparition dans la version canarienne d’Edge. Il dispose d’un outil de synchronisation qui pousse ce processus encore plus loin et donne à l’utilisateur une liberté unique.

Ce que l’on peut voir dans la version 104 de ce navigateur garantit une mise à jour constante d’Edge contre Chrome. Chaque fois que le navigateur de Microsoft est lancé, il collecte toutes les nouveautés de la proposition de Google.

Le plus curieux est que ce processus sera automatique et indépendant de l’utilisateur. Cela signifie qu’il ne recevra que les actualités, sans avoir à lancer de processus de synchronisation ni à choisir les éléments à transférer.

Il est également intéressant de voir que Microsoft vient de pointer ses armes sur Google et Chrome. Aucune option ne peut amener Firefox ou un autre navigateur, même basé sur Chromium, dans le cycle de synchronisation.

Bien que cela semble simple, c’est une option très intéressante et même importante. Microsoft garantit ainsi qu’à tout moment les utilisateurs d’Edge peuvent passer de Chrome à cette proposition sans aucun effort ni perte de données, simplement en ouvrant le nouveau navigateur.