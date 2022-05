Mi Band 7 Pro : Aurons-nous bientôt des nouvelles plus intéressantes de Xiaomi ?

Après avoir dévoilé le nouveau Mi Band 7 au monde, on ne savait pas si Xiaomi aurait mis fin à l’actualité de cette gamme de produits. Comme toujours, leur nouveau smartband a été présenté comme un produit unique.

La vérité est que les rumeurs de nouvelles dans ce domaine n’ont cessé de rester actives, ouvrant la voie à d’autres nouvelles. Alors, et sans surprise, on parle désormais d’un nouveau Mi Band 7 Pro, et il ne devrait pas arriver seul.

Comme le modèle de base, les rumeurs d’un nouveau smartband Xiaomi gagnaient du terrain. Celui-ci devrait suivre le même développement que le modèle que nous connaissons, mais avec quelques extras qui le rendent encore plus intéressant et avec plus de matériel.

L’information est encore rare, mais la certitude de sa présentation est presque certaine. Tout indique que son lancement aura lieu en juillet prochain, mais il ne devrait pas arriver seul, il devrait apparaître avec le Xiaomi 12 Ultra.

Xiaomi prévoit également de lancer prochainement Mi Band 7 Pro. – Ankit (@TechnoAnkit1) 25 mai 2022

D’après ce que l’on sait, et selon les informations de plusieurs fuites, ce nouveau Mi Band 7 Pro devrait avoir des arguments de poids. On parle d’avoir enfin un GPS présent et même une batterie plus grosse, qui devrait maintenant atteindre 200mAh.

De plus, il y a aussi des informations qui révèlent qu’il peut y avoir un écran encore plus grand, pour donner encore plus de visibilité. Ce même élément doit avoir l’AOD attendu présent, afin qu’il puisse être lu en permanence.

La référence à ce Mi Band 7 Pro est apparue il y a quelques mois lors de la présentation de l’application Mi Door Lock, étant présente dans son code. A l’époque, cette référence ne passait pas inaperçue, et on se demandait de quel équipement il s’agirait.

Reste à savoir s’il s’agira encore une fois d’un produit unique et exclusif pour le marché chinois ou s’il sera cette fois lancé sur le marché mondial. Le pari de Xiaomi se concentre généralement d’abord sur son marché de base et ensuite seulement le Mi Band est étendu à d’autres marchés.