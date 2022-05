Carburants : payez-vous trop cher ? ERSE lance une table de référence

Comme nous l’avons suivi, le prix du carburant a énormément fluctué depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Les prix montent et descendent chaque semaine et les Portugais ne savent pas toujours très bien si le montant à payer est ajusté.

Pour clarifier les conducteurs, ERSE a lancé un tableau de référence avec des valeurs de carburant.

Carburants: ERSE publie un rapport pour cette semaine

Chaque lundi, le « prix efficace » de chaque combustible sera publié sur le site de l’Autorité de régulation des services énergétiques (ERSE). Selon l’ERSE, le « prix efficace » est un prix moyen hebdomadaire déterminé par l’entité et déterminé par la somme des éléments suivants : les prix des carburants sur les marchés internationaux de référence et le fret maritime respectif, la logistique primaire, y compris dans cette partie la stratégie les réserves et la sécurité du système pétrolier national, les coûts supplémentaires avec l’incorporation de biocarburants et la composante de vente au détail plus les taxes respectives.

Aujourd’hui, l’ERSE a publié le rapport hebdomadaire de surveillance des prix de vente pour la semaine du 30 mai 2022 au 05 juin 2022.

Il convient également de noter que le ministre de l’Environnement et de l’Action pour le climat, Duarte Cordeiro, a récemment annoncé qu’il entendait disposer, à partir de ce mercredi 1er juin, du nouvel outil qui permettra de fixer les prix maximaux des carburants, si tel est le cas ce qui est nécessaire.

ERSE