Le cœur humain peut se réparer et nous savons déjà quelles cellules sont cruciales

Notre corps, plus précisément nos organes, est très ingénieux en matière d’auto-réparation. En ce sens, les scientifiques ont étudié en détail la manière dont le cœur se répare après une crise cardiaque (infarctus du myocarde). Les scientifiques espèrent trouver des indices qui pourraient conduire à de meilleurs traitements pour les problèmes cardiovasculaires.

De nouvelles recherches ont révélé que la réponse immunitaire du corps et du système lymphatique (une partie du système immunitaire) est cruciale dans la façon dont le cœur se répare après une crise cardiaque.

Notre cœur a-t-il le pouvoir de se réparer ?

La clé de l’étude était la découverte du rôle joué par les macrophages, des cellules spécialisées capables de détruire les bactéries ou d’initier des réponses inflammatoires utiles. En tant que premiers intervenants dans une scène après une crise cardiaque, ces macrophages produisent un type particulier de protéine appelée VEGFC, rapportent les chercheurs.

Nous avons découvert que les macrophages, ou cellules immunitaires qui se précipitent vers le cœur après une crise cardiaque pour « manger » les tissus endommagés ou morts, induisent également le facteur de croissance endothélial vasculaire C (VEGFC) qui déclenche la formation de nouveaux vaisseaux lymphatiques et favorise la guérison.

A expliqué le pathologiste Edward Thorp de la Northwestern University dans l’Illinois.

Les chercheurs le décrivent comme un scénario de Jekyll et Hyde : les « bons » macrophages qui produisent du VEGFC et les « mauvais » macrophages qui ne produisent pas de VEGFC mais provoquent une réponse pro-inflammatoire qui peut endommager davantage le cœur et les tissus environnants.

Pour que le cœur se répare complètement, les cellules mourantes doivent être éliminées – un processus connu sous le nom d’éphérocytose dans lequel les macrophages jouent un rôle important. En étudiant ce processus dans des cellules en laboratoire et chez des souris, l’équipe a identifié comment le bon type de macrophages producteurs de VEGFC effectuait un travail de réparation adéquat.

Ce que la recherche future pourrait rechercher ensuite, c’est comment augmenter le nombre de macrophages utiles dans le cœur et réduire le nombre de – ou même éliminer – les macrophages nocifs, augmentant ainsi les chances d’une guérison saine.

Notre défi est maintenant de trouver un moyen de délivrer le VEGFC ou de persuader ces macrophages d’induire plus de VEGFC afin d’accélérer le processus de réparation du cœur.

dit Thorp.

26 millions de personnes vivent actuellement avec une insuffisance cardiaque

Lorsque les gens sont frappés par une crise cardiaque, ils courent un risque élevé d’insuffisance cardiaque, où le cœur est incapable de continuer à pomper le sang dans tout le corps. Ce risque peut être réduit avec des médicaments modernes comme les bêta-bloquants, mais il est toujours là.

Alors que les scientifiques continuent d’améliorer notre compréhension de la cause des maladies cardiovasculaires et de la manière dont nous pouvons diagnostiquer mieux et plus tôt le risque de problèmes cardiaques, l’insuffisance cardiaque continue de tuer des centaines de milliers de personnes chaque année. Selon la Société portugaise de cardiologie, l’insuffisance cardiaque (IC) est un problème de santé publique croissant. Environ 26 millions de personnes dans le monde vivent actuellement avec HF.

D’autres études comme celle-ci éclaireront davantage les processus biologiques qui se produisent en réponse à une crise cardiaque – en particulier comment le processus d’efférocytose est utilisé pour déclencher la protéine VEGFC nécessaire à la réparation du muscle cardiaque.