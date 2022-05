Google Trends : créez des informations « précises » pour Internet

Il existe aujourd’hui plusieurs plateformes numériques pour lesquelles nous produisons des informations. Que ce soit pour notre site Web, nos réseaux sociaux ou des services tiers, entre autres. L’objectif principal de l’information produite est d’atteindre le plus grand nombre de personnes.

Pour ceux qui ont un site Web, Google Trends peut être un excellent outil lors de la création de contenu. J’ai trouvé pourquoi!

Google Trends : que pouvons-nous savoir ?

Les utilisateurs recherchent-ils davantage par véhicule ou par voiture ? Vous cherchez plus pour SARS-COV-2 ou COVID-19 ? Vous cherchez plutôt la Russie ou l’Ukraine ? Vous pouvez facilement répondre à cette question et à d’autres en utilisant le service gratuit de Google, Google Trends.

Avec ce service, il est possible de choisir le pays, de décider à quelle période appliquer le filtre, d’indiquer si vous souhaitez qu’il soit recherché dans toutes les catégories ou dans une catégorie spécifique et également d’indiquer si vous souhaitez que le filtre soit appliqué aux recherches Google , nouvelles, images, etc.

Vous pouvez utiliser Google Trends pour voir quelles recherches Google sont populaires. Trends collecte des données à partir de recherches effectuées dans le monde entier, supprime les informations personnelles et catégorise les données.

Voici quelques actions que vous pouvez effectuer avec Google Trends :

Obtenez des statistiques sur les recherches à des moments, des lieux et des catégories spécifiques.

Voir les détails sur les principales nouvelles dans les statistiques Spotlight.

Affichez le comportement de recherche sur les histoires actuellement populaires, telles que les articles et sujets connexes.

Découvrez les tendances sur la recherche Google et YouTube.

Vous pouvez accéder à deux exemples de données Google Trends :

Les données en temps réel sont un échantillon des sept derniers jours

Les données en différé constituent un échantillon distinct des données en temps réel et remontent à 2004 et jusqu’à 36 heures avant l’enquête.

Google Trends donne accès à un échantillon essentiellement non filtré de demandes de recherche réelles adressées à Google. Les données sont anonymes (personne n’est identifié personnellement), catégorisées (lors de la détermination du sujet d’une requête de recherche) et agrégées (groupées). Cela nous permet de présenter l’intérêt pour un sujet particulier à travers le monde ou au niveau d’une ville.

Il est également possible de voir les tendances des années précédentes. Voici ce que les gens recherchaient en 2021.

tendances Google