Electronic Arts révèle des nouvelles pour F1 2022

Electronic Arts et Codemasters ont récemment révélé des nouvelles concernant F1 2022, dont la date de sortie approche à grands pas.

Les nouvelles maintenant révélées font référence à des modifications apportées à certaines pistes. Viens voir…

L’édition de cette année de la série F1 d’Electronic Arts, qui a été développée par Codemasters, F1 2022, est sur le point d’arriver sur le marché.

Cette fois-ci, de nombreuses nouveautés ont été dévoilées ces derniers mois, créant de fortes attentes autour du jeu. Récemment, des nouvelles ont été révélées sur certains des changements que certaines pistes ont subis et que le jeu reproduit parfaitement.

Circuits en Espagne, Australie et Abu Dhabi

Des modifications ont été apportées aux circuits en Espagne, en Australie et à Abu Dhabi, reproduisant ainsi ce qui existe sur les circuits dans le monde réel. Toutes ces améliorations s’inscrivent dans la philosophie du jeu consistant à promouvoir un plus grand réalisme par rapport à ce qui se passe dans la réalité, comme l’introduction de nouvelles voitures et réglementations pour le Championnat du monde de Formule 1 FIA 2022.

Espagne – Le virage 10 voit un nouveau tracé qui correspond à ceux introduits dans la vraie vie pour la course reportée de 2021. Les virages 10-14 ont mis à jour les zones hors piste ainsi que plusieurs «bordures à saucisses» autour du circuit.

Australie – Le circuit d’Albert Park a été repensé avec des données LIDAR, avec une hauteur et une cambrure plus détaillées. Les espaces extérieurs voient les murs repositionnés et les trottoirs remplacés par de nouvelles versions de la photogrammétrie. Les modifications du circuit sont multiples avec un nouveau tracé pour les 1, 3, 6, 8/9 (remplacement de la chicane), 11, 12 et 13

Abu Dhabi – Le virage 5 à Yas Marina, où Verstappen a dépassé Hamilton pour s’assurer le Championnat du monde de Formule 1 2021™, a changé avec la chicane retirée avant l’épingle. L’épingle à cheveux s’est également avancée, ajoutant plus de fluidité. La chicane du virage 9 et les virages à 90 degrés sont désormais un seul virage camouflé, remplaçant les virages 11-14. Enfin, les virages 13-15 ont été contournés autour de l’hôtel pour permettre aux voitures de suivre de plus près.

F1 2022 sortira le 1er juillet 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One et PC via l’application EA, Origin, Steam et Epic Store. Cependant, il est également désormais connu que les joueurs peuvent précommander la F1 Champions Edition 2022 numériquement uniquement pour du contenu supplémentaire et un accès anticipé de trois jours.