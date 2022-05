Monkeypox : Sommes-nous proches d’une nouvelle pandémie ?

Comme nous l’avons signalé, le nombre de cas de Monkeypox a augmenté dans le monde entier. Au Portugal, le nombre d’infections confirmées par le virus Monkeypox a de nouveau augmenté et s’élève désormais à 96 cas, selon la Direction générale de la santé (DGS), qui étudie l’éventuelle nécessité de vacciner les contacts des cas et les professionnels de santé.

Mais le virus Monkeypox pourrait-il conduire à la prochaine nouvelle pandémie ?

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé aujourd’hui qu’il était peu probable que l’épidémie d’infections par le virus Monkeypox se transforme en une pandémie comme le COVID-19, malgré l’augmentation rapide des cas au cours du mois dernier.

Rosamund Lewis de l’OMS, spécialiste du monkeypox, a déclaré que…

Nous ne pensons pas que cette épidémie soit le début d’une nouvelle pandémie car c’est un virus connu, nous avons les outils pour le contrôler et notre expérience nous dit qu’il ne se transmet pas aussi facilement chez l’homme que chez l’animal.

Jusqu’à présent, depuis que le Royaume-Uni a signalé le premier cas confirmé de Monkeypox le 7 mai, l’OMS a reçu un total de 257 rapports de cas confirmés en laboratoire et environ 120 suspects répartis dans 23 pays.

Comme annoncé aujourd’hui par la Direction générale de la santé, le nombre de cas confirmés de Monkeypox est passé à 96 au Portugal et toutes les personnes infectées restent en suivi clinique et sont stables. La plupart des infections ont été signalées à ce jour à Lisbonne et à Vale do Tejo, mais il y a aussi des cas dans les régions du Nord et de l’Algarve.

Toutes les infections confirmées concernent des hommes entre 20 et 61 ans, la majorité ayant moins de 40 ans, qui restent sous suivi clinique.

La DGS conseille aux personnes présentant des lésions ulcéreuses, des éruptions cutanées, des ganglions lymphatiques palpables, éventuellement accompagnées de fièvre, de frissons, de maux de tête, de douleurs musculaires et de fatigue, de consulter un médecin.

Les symptômes durent entre deux et quatre semaines, commencent par de la fièvre, des maux de tête, des maux de dos, de la fatigue et évoluent vers des ganglions lymphatiques enflés et une irritation de la peau.

