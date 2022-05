Microsoft Edge Canary lance un moyen de partager des notes et des fichiers

Les mises à jour les plus récentes d’Edge à Canary ont apporté un certain nombre de fonctionnalités axées sur la productivité. Microsoft teste actuellement une nouvelle fonctionnalité dans le navigateur Edge pour permettre aux utilisateurs de stocker et de partager des fichiers sur plusieurs appareils et plates-formes.

Edge veut nous aider à partager des notes et des fichiers entre appareils

La nouvelle fonction s’appelle « goutte ». Il est situé dans un panneau latéral dédié comme les collections, l’histoire, le solveur mathématique, etc. L’idée de Drop est de fournir aux utilisateurs un espace multiplateforme pour stocker divers contenus. Vous pouvez faire glisser et déposer n’importe quel fichier ou créer une note en la tapant dans une boîte de message. Une fois synchronisés, les éléments Drop seront disponibles dans Edge sur vos autres ordinateurs et appareils mobiles.

Avec Microsoft Edge Drop, essayez d’imiter la fonction « Messages enregistrés » de Telegram, un espace dédié au stockage de tout ce que vous voulez dans l’application. Contrairement à Telegram, qui offre un stockage cloud illimité, Microsoft Edge Drop semble dépendre de l’espace libre disponible sur votre OneDrive. Les paramètres de dépôt affichent un code QR pour télécharger Edge sur mobile, ainsi qu’un indicateur de stockage OneDrive.

Pour l’instant, Drop n’est disponible que dans Microsoft Edge Canary 104 pour certains utilisateurs. Cela fait partie d’un déploiement contrôlé de fonctionnalités, donc tout le monde ne peut pas essayer Drop dès maintenant dans la dernière version. Vous pouvez tenter votre chance en installant Edge Canary et en vérifiant la fonctionnalité dans Paramètres > Apparence.

Comme Drop, le VPN est disponible pour un nombre limité d’Edge Insiders sur la chaîne Canary. Vous remarquerez peut-être également que Edge dans nos captures d’écran est légèrement différent du canal Stable. Il s’agit d’une interface utilisateur expérimentale similaire à celle de Windows 11, également disponible uniquement dans le canal Canary.