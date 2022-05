Après YouTube Go, Google met fin à Gallery Go. Quel sera l’avenir d’Android Go ?

C’est en juillet 2019 que Google présentait Gallery Go, une version d’une galerie à la Google Photos, mais plus légère, pensant aux smartphones avec moins de RAM et un accès plus faible aux connexions internet, notamment pour ceux avec Android Go intégré.

Maintenant, cette application change de nom pour devenir Galerie et après la fin annoncée de YouTube Go, la question de l’avenir d’Android Go se pose.

Google a annoncé il y a quelques semaines que l’application YouTube Go allait disparaître, sous prétexte que les connexions Internet dans le monde se sont beaucoup améliorées et que l’application YouTube elle-même est beaucoup plus optimisée pour différents appareils. De plus, il existe de plus en plus d’options de smartphones sur le marché avec des prix très abordables déjà avec une disponibilité de RAM relativement bonne.

Cependant, cette justification peut être valable pour d’autres services « légers » disponibles. Désormais, l’application Gallery Go (Gallery Go) a vu son nom mis à jour sur le Play Store pour Gallery uniquement.

L’application Galeria Go a été créée à la mi-2019, essentiellement axée sur une utilisation hors ligne. L’application était disponible avec moins de 10 Mo et permettait d’organiser la photothèque par personnes, animaux, nature, entre autres fonctionnalités intéressantes, à savoir l’édition d’images de base.

Avec la version 1.8.8.436428459, l’application s’appelle désormais simplement « Galerie ». Le « Go » a été supprimé de l’icône/du nom, de la barre d’applications et de la liste Play Store. Avec plus de 100 millions de téléchargements, c’est l’une des rares applications Go disponibles pour tous les appareils.

Qu’adviendra-t-il d’Android Go ?

Android Go a été lancé avec Android 8 (Oreo) en 2017, en tant que version optimisée du système d’exploitation pour les appareils d’entrée de gamme, ayant acquis des applications exclusivement conçues pour cela. Depuis on a vu plusieurs marques lancer des smartphones avec 1 Go de RAM à très bas prix, avec ce service intégré.

Cependant, ces signes semblent suggérer que Google pourrait très bientôt tuer Android Go.