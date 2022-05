Opération A171 : Police judiciaire avec opération majeure de cybercriminalité

La Police Judiciaire a lancé ce jour une vaste opération de lutte contre la cybercriminalité, exécutant 38 mandats de perquisition domiciliaires et non domiciliaires et interpellant 26 individus, 21 hommes et 5 femmes, pour pratique de délits de fraude informatique, faux en écriture, faux informatique, accès illégitime, blanchiment d’argent et association de malfaiteurs.

L’opération s’est déroulée dans plusieurs municipalités du pays et a impliqué des enquêteurs et des experts de la police judiciaire.

Police judiciaire : le mode opératoire associé est connu sous le nom de hameçonnage bancaire

Le groupe criminel a agi pendant plusieurs mois et aurait blessé des centaines de victimes, causant des dommages de plus de millions d’euros. Le nombre de victimes et la valeur des dommages causés auront tendance à augmenter car certaines enquêtes liées à cette activité criminelle n’ont pas encore été identifiées.

Le mode opératoire associé est connu sous le nom de phishing bancaire et consiste en l’envoi massif de messages, SMS ou e-mail, avec l’apparence d’une remise par un établissement bancaire, contenant un texte standard qui incite la victime à accéder à une adresse e-mail. Par la suite, les victimes ont été redirigées vers un site Web similaire à la page de leur banque où elles ont placé leurs identifiants de connexion pour leur service de banque à domicile.

Pour assurer le succès du crime, les victimes ont alors été contactées par appels vocaux, par un individu se faisant passer pour un employé de banque, mais dont le seul but était de tromper et de valider les virements bancaires illicites qui avaient été effectués, ou de « Mule comptes » précédemment ouverts, pour l’achat de cartes de crédit rechargeables, ou l’achat de devises étrangères, facilitant le blanchiment des produits obtenus.

Les détenus seront présentés à l’autorité judiciaire compétente pour l’application des mesures coercitives jugées appropriées.

La police judiciaire est l’une des organisations policières chargées des enquêtes criminelles au Portugal, dédiée à la lutte contre la criminalité grave, à savoir le crime organisé, le terrorisme, le trafic de drogue, la corruption et la criminalité économique et financière.