Les nouveaux iPhones peuvent avoir des écrans toujours allumés

Ce mode arrivera avec la mise à jour iOS 16 et fonctionnera de la même manière que ce qui est vu sur l’Apple Watch Series 5 et versions ultérieures, selon un rapport Bloomberg.

Selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg, les prochains iPhone 14 Pro et Pro Max prendront en charge l’affichage toujours allumé, ou toujours allumé comme on l’appelle souvent. Cela vous permettra de visualiser une quantité limitée d’informations – horloge, niveau de batterie, widget – même lorsque l’appareil est bloqué en veille.

Selon ce qui ressort du rapport de Gurman, ce mode arrivera avec la mise à jour iOS 16 et fonctionnera de manière similaire à ce qui a été vu sur Apple Watch Series 5 et versions ultérieures. En d’autres termes, pour afficher les informations à l’écran, l’iPhone 14 Pro et Pro Max réduira la fréquence d’images de l’écran de verrouillage avec le mode toujours activé. Cela permettra d’économiser de l’énergie pendant que l’affichage reste allumé. Cependant, il n’est pas clair si le nouvel iPhone utilisera le même écran en oxyde polycristallin à basse température (LTPO) qu’Apple utilise dans les nouveaux modèles d’Apple Watch. Ce type d’écran évite que les appareils consomment trop d’énergie et accumulent de la chaleur.

De nombreux appareils Android prennent depuis longtemps en charge le mode toujours activé de l’affichage. Concernant Apple, déjà l’année dernière plusieurs analystes s’attendaient à un mode similaire pour l’iPhone 13, mais les hypothèses les plus valables n’arrivent que maintenant. Gurman s’attend à ce qu’avec iOS 16, les appareils Apple fonctionnent de la même manière que les appareils Samsung, laissant la place aux widgets. Le problème, dans le cas d’Apple, est que l’écran permanent semble être exclusif à l’iPhone 14 et au Pro Max, ainsi qu’à d’autres fonctionnalités à venir encore inconnues. La raison réside dans la nouvelle puce A16, qui n’est prise en charge que par la gamme premium des deux appareils.

Outre le mode convoité de l’écran toujours allumé, l’un des futurs projets d’Apple encore non officiels est Apple Car, la voiture intelligente axée sur la réalité virtuelle pour contrer le mal des transports. D’autre part, il y a les nouveaux bracelets et cadrans Apple Watch sur le thème de la fierté, en vue des célébrations de la communauté LGBTQ +, prévues en juin prochain dans le monde.