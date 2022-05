L’Amérique remplace le Japon en tant que leader sur la liste des supercalculateurs Top500 avec Frontier alimenté par AMD

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le supercalculateur le plus puissant du monde ne vient plus du Japon : c’est une machine des États-Unis propulsée par du matériel AMD. Frontier du Laboratoire national d’Oak Ridge est également le premier supercalculateur exascale officiel au monde, atteignant 1,102 ExaFlop/s au cours de son exécution soutenue de Linpack.

Le système japonais Fugaku basé sur l’A64X occupait la première place du Top500 depuis deux ans avec ses 442 pétaflops de performances. Frontier a battu ce record en atteignant 1,1 ExaFlops dans le benchmark Linpack FP64, bien que les performances de pointe du système soient évaluées à 1,69 ExaFlops.

Frontier a des caractéristiques impressionnantes : ses 74 armoires pèsent chacune 8 000 livres et sont équipées de 9 408 nœuds HPE Cray EX. Chaque nœud est alimenté par un processeur AMD « Trento » 7A53 Epyc aux côtés de quatre GPU AMD Radeon Instinct MI250X et de 512 Go de mémoire DDR4. Cela équivaut à 602 112 cœurs de processeur et 4,6 pétaoctets de mémoire DDR4. De plus, les 37 888 GPU comportent 8 138 240 cœurs et disposent de 4,6 pétaoctets de mémoire HBM (128 Go par GPU).

Le système refroidi par liquide utilise également une structure d’interconnexion Slingshot-11 de 200 Gbit/seconde et comprend 37 pétaoctets de stockage local au nœud, 716 pétaoctets de stockage central, 75 To/s de débit et 15 milliards d’IOPS de performances. Son efficacité énergétique lui a également valu la première place sur la liste Green500, grâce aux 52,23 gigaflops par watt.

Frontier prenant la première place signifie que les systèmes américains occupent désormais les première, quatrième, cinquième, septième et huitième positions dans le top dix du Top500. AMD alimente cinq des dix meilleures machines, tandis qu’Intel n’en alimente qu’une seule, la Tianhe-2A chinoise, qui utilise des processeurs Xeon E5-2692v2 Ivy Bridge.

Bien que Frontier soit le premier ordinateur exascale officiel, deux ordinateurs chinois – Sunway Oceanlite et Tianhe-3 – auraient déjà franchi la barrière 1 ExaFlop, atteignant 1,3 ExaFlops dans le benchmark Linpack, mais les ordinateurs n’ont pas été soumis à la liste Top500 .