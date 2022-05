iTransor pour WhatsApp, une nouvelle façon de transférer du contenu

iTransor pour WhatsApp peut même être considéré comme une nouvelle façon de transférer du contenu. Ainsi, si vous envisagez d’acheter un nouvel appareil avec un système d’exploitation différent, par exemple, passer d’Android à iPhone ou vice versa, il existe un moyen de transférer du contenu personnel : contacts, photos et autres fichiers.

Et, lors du passage d’Android à un nouvel iPhone, l’une des choses les plus sérieuses à considérer est le transfert de tout le contenu de l’application WhatsApp vers le nouvel iPhone. Ensuite, surtout, assurez-vous que les messages WhatsApp sont transférés correctement. WhatsApp, en soi, n’offre pas cette méthode. iMyFone iTransor pour WhatsApp est l’outil idéal.

Comment transférer WhatsApp d’Android vers iPhone et vice versa

iMyFone iTransor pour WhatsApp est un logiciel doté d’un algorithme puissant, qui permet le transfert direct des contenus WhatsApp et WhatsApp Business entre les appareils, même s’ils fonctionnent sur des plates-formes distinctes.

Ainsi, si vous passez d’Android à iPhone et inversement, iTransor pour WhatsApp peut vous aider à transférer :

tous les messages,

Photos,

vidéos

et d’autres pièces jointes WhatsApp d’un appareil à un autre.

Par conséquent, cette opération se déroule avec une grande facilité et rapidité et, surtout, avec la certitude qu’il s’agit d’une tâche accomplie.

Sauvegardes

Cependant, iTransor pour WhatsApp est toujours une excellente solution lorsque vous avez besoin de sauvegarder l’historique des discussions WhatsApp sur Android/iPhone ainsi que de restaurer la sauvegarde sur n’importe quel appareil, selon les besoins de chaque utilisateur.

De même, il s’agit d’un choix alternatif et supérieur à l’option officielle de Google Drive et iCloud. Les sauvegardes WhatsApp créées par iTransor ne seront pas écrasées et peuvent être :

visualisé,

exporté,

imprimé ou

restauré sur n’importe quel appareil.

Transférer du contenu : comment utiliser iMyFone iTransor pour WhatsApp ?

Si à première vue, il semble un peu impossible qu’il réponde aux caractéristiques et fonctions que présente iTransor pour WhatsApp, à y regarder de plus près, ce programme est très fiable et, en même temps, intuitif à utiliser.

Ensuite, nous décrivons un guide étape par étape qui montre les différentes fonctionnalités d’iTransor pour WhatsApp :

Comment transférer du contenu WhatsApp entre iPhone et Android

Donc, comme il est dit dans la fonction, pour transférer des conversations WhatsApp entre deux appareils, tout ce que vous avez à faire est de connecter les appareils à l’ordinateur, d’ouvrir iTransor et le transfert commencera immédiatement.

Étape 1:

Lancez iTransor WhatsApp Transfer et sélectionnez l’option de transfert de WhatsApp entre les appareils. Connectez ensuite les appareils iPhone/Android à l’ordinateur via des câbles USB. Dans le cas des appareils Android, il sera nécessaire d’activer le débogage USB pour permettre au programme d’accéder aux données du smartphone. Pour les appareils iOS, vous devez déverrouiller l’appareil et sélectionner « Faire confiance à cet ordinateur » pour permettre au programme de détecter l’appareil.

Étape 2:

Une fois les appareils détectés détectés, cliquez simplement sur « Transférer » pour lancer immédiatement le transfert WhatsApp. Remarque : si l’appareil cible est l’iPhone, vous devez désactiver Localiser mon iPhone et installer WhatsApp dessus.

Étape 3:

Terminer car le processus de transfert sera terminé en quelques minutes, puis vous pourrez prévisualiser les messages et les pièces jointes, y compris les photos, les vidéos et les messages vocaux WhatsApp sur l’iPhone ou Android cible.

Découvrez l’ensemble du processus ici.

Fonction de sauvegarde WhatsApp sur iPhone ou Android

Utiliser iTransor pour WhatsApp pour effectuer des sauvegardes est également un processus très simple.

Étape 1:

Exécutez iTransor WhatsApp Backup et sélectionnez « Sauvegarder WhatsApp sur les appareils » dans le panneau qui apparaît sur le côté gauche, puis connectez Android ou iPhone à l’ordinateur.

Étape 2:

Lorsque l’appareil est allumé, cliquez sur « Sauvegarder », puis choisissez si vous souhaitez sauvegarder WhatsApp ou WhatsApp Business.

Étape 3:

S’il s’agit d’un iPhone, attendez simplement que le processus de sauvegarde soit terminé. Si c’est pour Android, pour effectuer la sauvegarde, il est nécessaire de suivre le guide étape qui apparaît à l’écran pour installer un WhatsApp personnalisé sur l’appareil.

Fonction pour restaurer la sauvegarde de WhatsApp sur iPhone/Android

Étape 1:

Exécutez iTransor WhatsApp Restore et choisissez « Restaurer/Exporter la sauvegarde WhatsApp », puis sélectionnez une sauvegarde dans la liste et cliquez sur « Restaurer sur l’appareil ».

Étape 2:

Si nécessaire, vous pouvez prévisualiser la sauvegarde WhatsApp, puis connecter votre iPhone ou appareil Android au programme à l’aide d’un câble USB.

Étape 3:

Tout d’abord, cliquez sur « Restaurer » pour démarrer le processus. Une fois la restauration terminée, vous pouvez vérifier l’historique des discussions WhatsApp sur l’appareil. – Pour restaurer la sauvegarde sur Android, vous devez installer WhatsApp personnalisé sur votre appareil. – Pour restaurer la sauvegarde de l’iPhone, assurez-vous que WhatsApp est installé et que Localiser mon iPhone est désactivé. – Les données WhatsApp sur l’appareil seront effacées. Avant la restauration, il est possible de faire une copie de sauvegarde pour éviter la perte de données.

Fonction pour exporter la sauvegarde WhatsApp vers HTML/CSV/XLS

Étape 1:

Exécutez iTransor WhatsApp Exporter et choisissez « Restaurer/Exporter la sauvegarde WhatsApp » dans le panneau de gauche, puis sélectionnez une sauvegarde dans la liste présentée et cliquez sur « Exporter vers l’ordinateur ».

Étape 2:

Le programme commencera à analyser les données dans la sauvegarde WhatsApp. Une fois l’analyse terminée, il est possible de visualiser et d’analyser les chats ou les pièces jointes que l’utilisateur souhaite exporter.

Étape 3:

iTransor pour WhatsApp vous permet d’exporter des chats WhatsApp vers des fichiers HTML ou CSV/XLS. Il vous suffit de choisir et de cliquer sur « Exporter ».

Conclusion.

En résumé, cet iTransor pour WhatsApp, dans la dernière version de 2022, s’avère de plus en plus complet et efficace. Ses fonctions surpassent même WhatsApp lui-même et laissent tout utilisateur tranquille lors du changement de smartphone, même avec des systèmes d’exploitation différents.

Certainement recommandé.