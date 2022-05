Realme C30 sera le smartphone le moins cher de la marque chinoise

Il suffit de regarder brièvement un magasin de smartphones pour se rendre compte que nous avons actuellement plusieurs modèles disponibles de différentes marques et, bien sûr, pour différents portefeuilles et besoins. Cependant, de nombreux utilisateurs finissent par vouloir un bon produit, mais à un prix plus abordable.

En ce sens, le Realme C30 pourrait alors être le smartphone le moins cher de la société chinoise.

Si jusqu’à il y a quelques années, seules quelques marques plus présentes sur le marché des smartphones variaient, il existe aujourd’hui une variété intéressante non seulement de marques mais aussi de modèles. Les entreprises chinoises, par exemple, s’expriment de plus en plus sur ce segment mobile et, parmi elles, certaines se démarquent, comme Realme.

La marque, qui appartenait auparavant au chinois OPPO, mais est désormais indépendante, a connu une croissance remarquable, non seulement en termes de produits, mais également de popularité. Et selon ses résultats du premier trimestre 2022, l’entreprise est désormais la quatrième du TOP du marché européen.

Et pour continuer avec cette force, Realme continue de développer et de produire divers équipements, dont le smartphone C30.

Realme C30 sera le téléphone le plus abordable de l’entreprise

Le Realme C30 arrivera bientôt sur le marché indien. Mais récemment, les leakers Mukul Sharma (@stufflistings) et Paras Guglani (@passionategeekz) a révélé quelques détails sur les fonctionnalités de ce smartphone. Selon les informations, le téléphone aura un écran Full HD+ de 6,6 pouces, un chipset UNISOC d’un modèle inconnu, 2/3 Go de RAM et 32/64 Go de capacité de stockage interne.

À son tour, le Realme C30 comportera une batterie de 5 000 mAh et offrira une charge de 10 W. En ce qui concerne les caméras, le modèle aura un capteur selfie de 5 MP et une seule caméra arrière de 13 MP. Les dimensions seront de 8,48 mm d’épaisseur et il pèsera 181 grammes.

Le téléphone sera disponible en noir, bleu et vert et on s’attend alors à ce que ce soit le smartphone le moins cher de l’entreprise, car le prix devrait commencer à 90 dollars, soit environ 84 euros en conversion directe au taux actuel.

Mais restons connectés ces prochaines semaines pour comprendre ce que la marque prépare.