Le PDG de Nokia déclare que de nombreuses personnes abandonneront les smartphones en 2030

Les smartphones ont depuis longtemps cessé d’être de simples appareils permettant de téléphoner et d’envoyer des messages à quelqu’un, pour devenir presque une extension de l’être humain, en offrant plusieurs fonctions et fonctionnalités utiles et fondamentales pour notre quotidien, que ce soit pour les tâches personnelles, les loisirs, social et professionnel.

Je ne comprends pas, récemment le PDG de Nokia a déclaré que beaucoup de gens abandonneraient l’utilisation des smartphones en 2030.

Comme nous le savons, beaucoup d’entre nous sont actuellement incapables de quitter nos smartphones. Et si, par exemple, un jour nous le laissons à la maison parce que nous l’oublions, il semblerait presque que nous ne soyons même pas bien le reste de la journée que nous passons sans lui. En effet, les téléphones intelligents finissent par être un accessoire indispensable de nos jours, où nous déposons de nombreuses informations et applications qui nous aident dans notre vie quotidienne.

De plus, les diverses fonctionnalités offertes par ces appareils, nous permettent d’arrêter d’utiliser tant d’autres produits, tels que des calculatrices, des lampes de poche, des cartes, entre autres, car nous avons tout à portée de main dans un petit appareil.

Les gens abandonneront les smartphones en 2030, jour du PDG de Nokia

Cependant, le PDG de Nokia, Pekka Lundmark, a récemment déclaré que de nombreuses personnes quitteront leurs smartphones en 2030. L’exécutif a laissé cette phrase dans le contexte de l’arrivée dans le futur de la technologie 6G, qui devrait officiellement arriver en 2030. En tant que tel, Lunkmark pense que d’ici là, de nombreuses personnes utiliseront des appareils électroniques portables (également appelés portables) et, dans certains cas, beaucoup choisiront également d’implanter des puces dans leur propre corps.

Les déclarations ont été faites lors du Forum économique mondial 2022, et le PDG est d’avis que « il y aura un monde physique et un monde numérique. Et il y aura un jumeau numérique de presque tout« .

Pour l’instant, avec la présence récente de la connectivité 5G, les smartphones sont encore fondamentaux pour son utilisation. Mais le PDG de la marque finlandaise estime que dans 8 ans tout sera différent et que les exigences techniques des réseaux 6G vont aussi beaucoup changer. Ainsi, Lunkmark considère qu’à cette époque, les smartphones ne seront certainement pas les accessoires technologiques les plus courants et indique également que nous allons tous commencer à utiliser des lunettes intelligentes.

Pour autant, l’exécutif n’a pas précisé comment les équipements du futur vont nous faire lâcher les téléphones. Mais selon ce que l’on sait, la vitesse du réseau 6G pourrait être entre 100 à 1000 fois plus rapide que celle actuelle.