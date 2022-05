L’utilisation de WhatsApp continue de croître mais la concurrence reste très proche

Après un certain temps où les utilisateurs ont décidé d’abandonner WhatsApp, ce service semble reprendre du poil de la bête. Les nouvelles continuent d’arriver et cela semble faire revenir ceux qui ont utilisé ce service de messagerie.

La preuve en est maintenant arrivée avec une nouvelle analyse, dans laquelle il est clair que WhatsApp a grandi ces derniers mois. L’adhésion a encore beaucoup augmenté, mais la concurrence semble être attentive et suivre ce mouvement.

WhatsApp est certainement le service de messagerie le plus utilisé sur Internet. Il a un domaine unique et est le choix de la majorité pour la communication directe et la diffusion de l’information. La confiance n’atteint pas des niveaux élevés, mais c’est toujours le canal qui est souvent préféré.

L’analyse de MoneyTransfers.com a maintenant révélé que l’utilisation de WhatsApp a augmenté, atteignant une augmentation de 41 % au premier trimestre 2022. Au premier trimestre 2022, 55 % des utilisateurs mensuels « avancés » et moyens (MAU) utilisaient le service quotidiennement. De plus, il a enregistré la plus forte croissance d’une année à l’autre dans cette catégorie.

L’étude a également révélé que le groupe d’âge 18-34 ans avait la plus forte croissance de l’utilisation de WhatsApp. De plus, ce groupe a augmenté l’utilisation de Facebook et d’Instagram. Parmi les autres plateformes sociales qui ont connu une croissance, citons Facebook et WeChat et Weibo en Chine.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine a conduit WhatsApp et Telegram à augmenter leurs MAU sur leurs applications respectives. Telegram a vu 15,5 % de ses MAU ouvrir l’application tous les jours au cours du premier trimestre, en hausse de 9 % par rapport au premier trimestre 2022.

WhatsApp et Messenger sont les applications de messagerie les plus populaires. Cependant, les données montrent que les concurrents ont gagné des parts de marché au cours des deux dernières années. Malgré l’objectif représentant 78% du premier trimestre 2022, il y a eu une augmentation des concurrents. Celles-ci supposaient 22%, soit une augmentation de huit points par rapport aux 14% au début de 2020.

En août 2021, il y avait 39 millions d’installations de WhatsApp. La plupart provenaient de Google Play (29 millions), l’App Store en obtenant 10 millions. Après TikTok, Facebook et Instagram, WhatsApp était la quatrième application la plus téléchargée en septembre 2021.