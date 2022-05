Une chercheuse a été virtuellement violée dans le métaverse de Meta

« Tout s’est passé si vite que j’ai eu l’impression d’être dissociée », commente la chercheuse. Voici en détail ce qui ressort du rapport SumOfUS.

Une nouvelle affaire de harcèlement sexuel dans le métaverse fait l’actualité. Cette fois, la victime est une chercheuse de SumOfUs, une organisation internationale spécialisée dans la « responsabilité des entreprises ». En d’autres termes, SumOfUs s’emploie à contrer les agissements des géants de l’entreprise et à promouvoir en leur sein le respect de l’environnement, des employés et des clients. L’un des derniers rapports rédigés par l’organisation concerne Horizon Worlds, une plateforme virtuelle appartenant au métaverse Meta.

Après une heure passée à l’intérieur, la chercheuse de SumOfUs a été « emmenée dans une salle privée lors d’une soirée où elle a été violée ». Le rapport est très détaillé, et fait également référence à un utilisateur présent sur les lieux en train de boire de la vodka virtuelle, tandis que d’autres regardaient par la fenêtre, comme s’il s’agissait d’un spectacle. « Tout s’est passé si vite que j’ai eu l’impression d’être dissociée », commente la chercheuse. « Une partie de mon cerveau s’est demandé ce qui se passait, une autre a dit que ce n’était pas mon vrai corps, une autre m’a rappelé que [quello che stava accadendo] c’était important pour la recherche. »

D’autres personnes ont déclaré à SumOfUs qu’elles avaient été victimes de violence et de harcèlement à l’intérieur d’Horizon Worlds. Parmi eux, Nina Jane Patel a rapporté qu’elle avait été « pratiquement violée collectivement » 60 secondes après qu’un groupe de 3-4 avatars d’apparence masculine soit entré sur la plateforme. Patel a également ajouté qu’elle était immédiatement devenue la cible d’insultes et de phrases obscènes en raison de l’apparence féminine de son avatar. Même une personne qui travaillait comme bêta-testeur pour Meta affirme avoir été victime d’agression sexuelle. Lorsqu’elle a signalé le problème à Meta, la société a non seulement omis de prendre des mesures contre l’attaquant, mais a également blâmé le bêta-testeur pour une utilisation inappropriée des modes de sécurité personnels.

C’est ce dernier point qui ressort : au sein d’Horizon Wolds, la modération est incroyablement fade, ce qui laisse impunies les attitudes prédatrices et violentes. Bien que la plateforme ne soit accessible qu’aux adultes, les principaux utilisateurs sont des mineurs. C’est ce que confirment les différents avis publiés par les utilisateurs, qui se plaignent d’une ambiance enfantine et offensante.

Pourtant Meta a investi des milliards de dollars pour le succès du métaverse, comment est-il possible d’éclipser un élément fondamental pour le bon fonctionnement des plateformes sociales comme la modération ? Le rapport SumOfUs détaille également le rebranding effectué par Meta / Facebook après les scandales de la vie privée. Une opération nécessaire au lancement du métaverse selon Mark Zuckerberg, dont le profit est toujours lié au traçage des données personnelles des utilisateurs pour les revendre à des entreprises. Dans ce cas, la réalité virtuelle joue un rôle central. Les casques VR peuvent enregistrer des informations corporelles, telles que les mouvements des yeux, les expressions faciales et la température corporelle. Une nouvelle frontière de la « tutelle capitaliste ».

Au-delà de Meta et de ses plateformes, le problème d’une culture toxique dans les mondes virtuels du métaverse reste profondément ancré. Les victimes sont principalement des femmes et des membres appartenant à des minorités ethniques. Parmi les autres cas de harcèlement, il y a celui d’un journaliste et chercheur de la BBC, qui a fait l’objet de sollicitations, de matériel sexuel, d’insultes racistes et de menaces de viol dans les salles de VRChat, une autre plateforme du métaverse, facilement accessible aux enfants.

Malheureusement, les exemples ne s’arrêtent pas là, mais ce qui a été esquissé montre la négligence des géants de la Big Tech, motivés par le profit au détriment de l’éthique, et la prédominance au sein des espaces sociaux d’une culture violente visant à nuire/humilier l’autre , même sous la forme d’un avatar 3D. Une situation alarmante qui mériterait un revirement, d’autant plus que le métaverse va acquérir une place toujours plus grande dans le quotidien des gens.