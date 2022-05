Google Assistant apprendra à mieux vous connaître et détectera les voix des utilisateurs sur Android

L’assistant Google gagne de plus en plus de place sur les appareils du géant de la recherche. Étant une aide essentielle, il donne à l’utilisateur le contrôle total de n’importe quel appareil et garantit également l’accès à une grande quantité d’informations.

Google n’a jamais cessé de développer sa proposition et pourrait bientôt avoir des nouvelles importantes. Cet assistant pourra détecter la voix de votre utilisateur et ainsi pouvoir mieux vous servir.

Un assistant extrêmement utile et intelligent

Bien qu’il soit extrêmement utile sur Android, l’assistant Google ne se limite pas à ce système. C’est dans les différents appareils qu’il se développe et est même utilisé dans des propositions d’autres marques, toujours avec utilité.

Une analyse approfondie de la dernière version disponible pour Android a montré une nouveauté qui pourrait bientôt devenir réalité. Cet assistant reconnaîtra vos utilisateurs et leur donnera ainsi encore plus d’informations.

Stockez des enregistrements audio sur cet appareil pour aider Google Assistant à mieux reconnaître ce que vous dites. Le son reste sur cet appareil et peut être supprimé à tout moment en désactivant la reconnaissance vocale personnalisée. En savoir plus

Reconnaître vos utilisateurs sur Android

Une chaîne de texte trouvée dans le code laisse des indications claires que ce sera la voie à suivre par Google, du moins sur Android. Ce faisant, Google garantit qu’il offrira une personnalisation encore plus grande, car il apprendra à mieux connaître les utilisateurs.

Pour garantir cette confidentialité, l’assistant Google collectera l’audio des utilisateurs, mais toujours de manière éprouvée. Toutes les informations seront stockées localement et le traitement sera également garanti sur les appareils des utilisateurs.

Modèle que Google utilise déjà sur d’autres appareils

En fait, Google utilise déjà ce modèle d’apprentissage dans certains de ses haut-parleurs intelligents. Ceux-ci ont des puces de traitement d’IA qui gèrent tout le traitement des informations locales pour des réponses plus rapides aux demandes des utilisateurs.

Il s’agit d’une amélioration bienvenue pour l’Assistant Google et ce qu’il offre aux utilisateurs. En reconnaissant les utilisateurs, vous aurez des schémas de comportement déjà identifiés et vous pourrez même anticiper les demandes qui seront faites, étant ainsi plus rapides et plus efficaces sur Android.