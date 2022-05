Le juge décide que le procès de Cydia contre Apple pourra même avancer bientôt

Apple et son magasin d’applications pour iPhone ont été la cible d’attaques constantes, avec des revendications de monopole. Le géant de Cupertino a réussi à se défendre de la plupart des situations, mais bientôt il devrait avoir des situations plus compliquées entre les mains.

Une nouvelle décision d’un juge américain a ouvert une nouvelle brèche dans la défense d’Apple. Cydia, qui avait également tenté sa chance contre Apple, a désormais vu son procès contre le géant autorisé, toujours avec des accusations de monopole.

Les affaires les plus récentes qui ont atteint les tribunaux contre Apple et son app store sont bien connues. Les accusations de monopole s’accumulent et même les régulateurs de plusieurs pays prennent des positions fermes.

L’action la plus récente est survenue à la fin de la semaine dernière, avec une décision de la juge Yvonne Gonzalez Rogers. Il a décidé que le créateur de Cydia Jay « Saurik » Freeman pouvait déposer sa plainte contre la société. C’est le même juge qui a supervisé le hasard entre Apple et Epic Games.

Cette action intervient après que certaines étapes importantes aient déjà eu lieu par rapport à cette action. Initialement, Apple a tenté de résoudre cette affaire avec une proposition à l’amiable et une décision préliminaire de ne pas autoriser la poursuite de ce processus.

Ce procès de Cydia a atteint les tribunaux fin 2020, alléguant qu’Apple avait un « monopole illégal sur la distribution d’applications sur iOS ». Le juge Gonzalez Rogers a rejeté la plainte initiale de Cydia, jugeant que le procès était en dehors du délai de prescription.

Maintenant, et après que le processus a été corrigé et revu, Cydia fait valoir que les mises à jour iOS publiées par Apple entre 2018 et 2021 constituaient des actes qui ont nui aux distributeurs de logiciels tiers. Sur la base de cette déclaration, le juge a jugé l’affaire crédible et a autorisé sa poursuite.

Jusqu’à présent, Apple a réussi à maintenir son modèle de magasin et à ne pas ouvrir l’installation d’applications à des tiers et ailleurs. Il argumente avec la question de la sécurité des usagers, qui a été, dans la plupart des cas, suffisante pour maintenir sa structure.