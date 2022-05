Tiktok Lance Un Service De Streaming Payant

Actuellement, il existe des ressources dans les différents réseaux sociaux qui sont très similaires, car elles ont été adoptées par certains, quand elles ont montré du succès dans d’autres. Cette fois, la nouvelle vient de TikTok qui lancera un nouveau service de streaming payant.

Cette fonctionnalité rapprochera le réseau social des vidéos courtes de Twitch.

TikTok entre dans un domaine avec de plus en plus d’offre : le streaming. Bien qu’il réussisse en partageant de courtes vidéos et le flux soigneusement créé pour que vous puissiez passer des heures à faire défiler la fin, il adopte maintenant une autre fonctionnalité qui pourrait captiver encore plus les utilisateurs.

Comme avec Twitch, TikTok permettra aux utilisateurs de soutenir les créateurs de contenu préférés en s’abonnant et en payant. Plus que cela, et suivant les traces des géants du streaming, le réseau social donnera accès à un chat exclusif et à des emblèmes distinctifs.

La nouvelle fonctionnalité n’est déployée que pour certains créateurs de contenu, mais sera disponible au cours des prochains mois pour les autres.

Selon Bloomberg, TikTok a recruté des employés de Twitch pour travailler sur le nouveau service du réseau social. En effet, en plus d’eux, et si le pari TikTok se passe bien, les utilisateurs seront également captivés.

Selon la même source, TikTok a révélé qu’il partagerait les revenus de manière égale avec les créateurs de contenu. Dans le cas de Twitch, les créateurs reçoivent actuellement 70 % des revenus, la société suggérant que ce pourcentage soit réduit à 50 %.

La nouvelle fait suite à des informations de Reuters basées sur des sources anonymes. Ceux-ci disent que TikTok a testé son entrée dans le monde du jeu.

