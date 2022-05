This War of Mine: Final Cut (Xbox Series X) Test

Lorsque This War of Mine de 11 Bit Studios est sorti en 2014, c’était une bouffée d’air frais qui est entrée dans le monde des jeux vidéo.

L’un des principaux points d’intérêt de This War of Mine était le fait qu’il s’agit d’un jeu sur un conflit armé, mais dont l’accent (et tout son poids émotionnel) est uniquement centré sur le rôle des survivants.

Maintenant, après plus de 8 ans, l’édition Final Cut apparaît et nous l’avons déjà essayée, pour Xbox Series X.

En 2014, This War of Mine est sorti par les pôles de 11 Bit Studios, un jeu qui s’est avéré, à l’époque, comme quelque chose de surprenant et d’innovant et qui a laissé une marque claire sur l’industrie.

En première analyse, le jeu a créé son propre espace, à travers le thème qu’il aborde et la façon dont il le fait. Je ne parle pas du conflit armé, mais du fait de le présenter sous les yeux de ses victimes.

D’autre part, en attribuant cette densité émotionnelle et plus lourde, This War of Mine présente un gameplay stratégique qui prend une couche émotionnelle, à travers lequel toute décision peut s’avérer catastrophique pour la survie des personnages dans le match.

Cette dynamique et cette succession de relations de cause à effet font de This War of Mine un jeu fantastique et qui, pour des raisons évidentes, gagne actuellement encore plus en visibilité.

Toute cette dynamique, combinée à un gameplay raffiné, fait de This War of Mine l’un des meilleurs jeux que nous ayons jamais eu l’occasion de découvrir (ici, dans la version Nintendo Switch).

Maintenant, quelques années après le lancement de l’original, Final Cut arrive, une édition pour les consoles de nouvelle génération qui apporte avec elle le mode complémentaire, Stories.

coupe finale

La version Final Cut est maintenant apparue pour les consoles Xbox Series X et PlayStation 5 et apporte à la fois le jeu original et les histoires dans un package complet This War of Mine.

Par curiosité, le jeu avait le droit d’être lancé sur le service Xbox Game Pass, dès le premier jour, c’est-à-dire dès son jour de lancement.

Le jeu fonctionne désormais en 4K, ce qui signifie plus de détails et de détails dans tout ce qui se passe dans ce monde sombre et gris. Malgré les tons plus gris que 11 Bit Studios ont choisis pour colorer le monde de This War of Mine, le travail le plus minutieux dans de nombreux aspects du jeu, comme l’enlèvement des décombres, est notoire.

Quelques années après la sortie du jeu original, 11 Bit Studios a développé Stories. C’est un mode qui présente le gameplay du jeu original mais avec une narration plus linéaire. En d’autres termes, il existe un script de base pour chaque histoire et le joueur est responsable du déroulement à partir de là.

Chaque Histoire présente alors sa propre intrigue, présentant au joueur une succession de dilemmes moraux et de situations qu’il devra surmonter. Ce sont, dans une certaine mesure, des situations déjà connues du jeu de base mais qui, dans un environnement plus maîtrisé et contextualisé de l’Histoire, finissent par prendre une autre dimension, comme par exemple Un père essayant par tous les moyens de protéger sa fille, confrontée à ses dilemmes quotidiens et devant lutter contre le désespoir et l’impuissance.

Cette guerre de la mine

This War of Mine est un jeu sur un conflit armé et il a été inspiré par les combats qui ont eu lieu pendant la guerre de Bosnie et le siège subi par la ville de Sarajevo.

Cependant, une partie de son secret est que, au lieu de se concentrer sur le combat comme dans tant d’autres jeux, This War of Mine concentre son attention sur les survivants et sur ce qu’ils traversent pour survivre dans une ville assiégée.

L’idée est simple. Le joueur contrôle un groupe de survivants (plus de 10 personnages différents, chacun avec son passé, ses motivations et ses compétences) qui trouvent refuge quelque part dans une maison abandonnée au milieu des ruines de la ville.

Chaque personnage ayant ses deux caractéristiques propres (forces et faiblesses), il appartient au joueur de savoir les traiter et les gérer au mieux, exploitant ainsi au mieux ce que chacun a à offrir.

De cette manière, et compte tenu de la rareté criante des ressources, de la nourriture, des médicaments… il appartiendra au joueur de rendre ce refuge de plus en plus agréable pour résister au froid et à la guerre, en même temps il devra prévenir personnes de tomber malades ou de mourir (faim, maladie,…).

Comme il y a cet énorme manque de ressources et qu’il y a peu d’occasions d’échanger des biens avec d’autres survivants, une grande partie de la collecte de ces mêmes ressources passe par des missions de recherche nocturne, dans lesquelles le joueur devra choisir l’un des personnages pour sortir. la nuit, en mission de pillage, tandis que les autres se reposent ou gardent la maison.

Lors de ces sorties nocturnes, nous pouvons trouver du bois, des médicaments, de la nourriture, ainsi que trouver le fond d’une carabine. Ainsi, bien que chaque sortie nocturne soit cruciale pour notre survie, elle comporte également un risque énorme (surtout si nous avons un petit enfant) .et dépendant à la maison, nous attendant). S’il est préférable d’adopter des mouvements furtifs dans ces raids, il est parfois impossible de passer inaperçu…

Chaque soirée peut s’avérer être un succès, revenant avec les poches pleines de butin, ainsi qu’une perte de temps (sans parler de la vie) et cela renforce une fois de plus le fait que toutes les actions dans This War of Mine, ont leurs conséquences. Et les conséquences sont aussi diverses que les ressources qui nous manquent.

Par exemple, si une nuit nous faisons une descente dans une maison apparemment abandonnée et que nous rencontrons un couple de personnes âgées, nous pouvons prendre la décision de partir car nous ne sommes pas des meurtriers. Cependant, si nous choisissons de les voler (malgré leurs supplications), nous pouvons sombrer dans une grave dépression pendant des mois en sachant que nous les condamnons à mort. Cependant, si nous avons un enfant affamé et malade à la maison, que faisons-nous ?

C’est sans doute ce qui ressort le plus du jeu : le prix humain inhérent à chacune de nos décisions. Et même dans les décisions quotidiennes les plus banales, cela se remarque. Par exemple, si pendant la journée nous réparons/améliorons activement l’abri lorsque la nuit tombe, si nous utilisons ce personnage pour la mission de butin, la fatigue finira par attaquer de manière irréversible.

Ou d’autres types de décisions, en termes de gestion des ressources. En choisissant d’améliorer le refuge avec un dispositif qui filtre et stocke l’eau de pluie et en négligeant la construction d’un chauffage au bois rudimentaire, le froid hivernal arrivera et exigera une facture très élevée.

Bien sûr, dans un tel scénario, il y a aussi une certaine dose de violence. Dans une ville où tout le système s’est complètement effondré (il n’y a pas de police ni d’autorités), chacun devra le faire par lui-même, avec la possibilité d’être visité en pleine nuit par des voleurs ou lors de nos incursions nocturnes, nous pouvons rencontrer des armés groupes.

Tout cet environnement lourd et dynamique fait de This War of Mine un jeu extrêmement captivant qui fait appel à d’autres valeurs auxquelles nous ne sommes pas habitués dans les jeux. La maîtrise avec laquelle 11 Bit Studios a conçu et développé le jeu aligne toute la densité émotionnelle et morale des situations auxquelles nous sommes confrontés, avec une composante de gestion et de planification faisant de chaque jeu une histoire d’apprentissage et d’évolution.

Cette édition Final Cut est un incontournable pour tous les joueurs qui n’ont pas encore eu le privilège de voir This War of Mine.