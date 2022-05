Deepfake d’Elon Musk utilisé pour voler la crypto-monnaie

La technologie n’est pas toujours utilisée à bon escient et le cas d’aujourd’hui en est la preuve. Un groupe d’escrocs a utilisé un faux Elon Musk pour convaincre les gens d’envoyer des crypto-monnaies.

Outre des personnalités comme Elon Musk, des escrocs recourent encore à l’image des journalistes et des projets NFT.

À travers l’Internet, une vidéo a circulé d’Elon Musk faisant la promotion d’un programme appelé BitVex. Dans la vidéo, le PDG de Tesla s’exprime dans une interview qu’il a accordée en avril avec Chris Anderson, le responsable de TED. Bien que l’image soit réelle, la voix et ce qui est dit sont générés par l’intelligence artificielle.

Apparemment, c’était un deepfake dont le but était d’extorquer ceux qui croyaient. La vidéo montre un Musk affirmant que BitVex est son propre projet, qui a vu le jour dans le but de garantir que Bitcoin est largement adopté. De plus, il promet également un rendement de 30 % chaque jour pendant trois mois sur toute crypto-monnaie déposée. Dans le suivi, Anderson ajoute qu’ils ont déjà essayé le service eux-mêmes.

La vidéo a circulé sur Twitter pendant quelques jours, jusqu’à ce qu’Elon Musk démente sa véracité.

Bien que l’accès à BitVex soit bloqué, une version en cache du site nomme Elon Musk directeur général du projet. De plus, le PDG de Tesla est soutenu par Changpeng Zhao, PDG de Binance, et Cathie Wood, PDG d’Ark Invest.

Connaître ces situations peut être avantageux, car cela attire l’attention sur les stratagèmes qui peuvent survenir tout au long de notre parcours en ligne.

