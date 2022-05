Des scientifiques intrigués par la découverte des ondes magnétiques de la Nouvelle Terre

Le champ magnétique terrestre est très important pour la vie même de la planète. Les scientifiques étudient et surveillent cette défense naturelle pour comprendre ses changements. C’est dans cette surveillance continue qu’ils ont réalisé que notre magnétosphère fonctionnait à nouveau. Le champ magnétique rusé de la Terre garde les scientifiques sur leurs gardes.

Il existe un nouveau type d’ondes magnétiques qui intriguent les scientifiques. Les mouvements ondulent dans le noyau externe de la Terre.

D’étranges ondes magnétiques ondulent dans la magnétosphère terrestre

Une équipe de scientifiques belges et français a découvert un nouveau type d’onde magnétique – appelée onde magnéto-coriolis – qui traverse la surface du noyau externe de la Terre tous les sept ans. Les chercheurs ont analysé des années de données satellitaires (équipement de balayage de champ magnétique) pour construire un modèle des ondes bizarres.

Le champ magnétique terrestre, également connu sous le nom de « magnétosphère », est essentiel au maintien de la vie sur notre planète. Cette vaste bulle de particules chargées entoure notre planète comme la queue d’une comète, nous protégeant à la fois du rayonnement solaire et cosmique.

Essentiellement, ce bouclier a transformé la Terre en un aimant dipolaire géant, aidant à guider les systèmes de navigation qui guident tout, de nos smartphones aux satellites.

La magnétosphère terrestre est générée dans le noyau externe de notre planète, une mer bouillonnante de fer en fusion à quelque 2 900 kilomètres sous la surface. Les particules chargées électriquement dans le noyau externe forment des cellules convectives, qui produisent un courant électrique qui forme ce que les scientifiques appellent une « dynamo ». Ce processus est ce qui forme le champ magnétique terrestre, ou magnétosphère.

Le champ magnétique de la planète est étrange, vital, mais étrange

Notre champ magnétique est un champ particulièrement étrange. Il tourne périodiquement, lorsqu’il envoie le pôle nord magnétique vers l’hémisphère sud et vice versa, (nous pourrions à nouveau être sur le point d’avoir un nouveau phénomène comme celui-ci : La dernière inversion polaire s’est produite il y a 780 000 ans).

Techniquement, nous sommes en retard pour un échange de pôles, mais les experts s’accordent à dire que nous pourrions probablement nous adapter.) Ces dernières années – en termes géologiques, c’est-à-dire – les scientifiques ont remarqué d’autres comportements bizarres.

Le pôle nord magnétique, par exemple, glisse vers l’est à grande vitesse. Et dans une région entre l’Afrique et l’Amérique du Sud, le champ s’affaiblit vraiment. Bien que la compréhension de ces idiosyncrasies soit devenue une priorité pour de nombreux scientifiques terrestres, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas.

Pour mieux comprendre exactement ce qui se passe avec notre magnétosphère (ce qui est extrêmement important), les scientifiques ont envoyé des satellites en orbite terrestre pour l’étudier. L’Agence spatiale européenne (ESA) a lancé la mission Swarm en 2013, et le trio de satellites qui la compose a fait d’importantes découvertes sur le champ magnétique terrestre et le fonctionnement interne de notre planète depuis lors.

Cependant, Swarm n’est pas la première série de satellites à assumer cette tâche. La mission CHAMP (German Challenging Minisatellite Payload) et la mission danoise Ørsted, lancées respectivement en 2000 et 1999, ont travaillé pendant environ 25 ans pour étudier le champ magnétique terrestre.

Cette dernière équipe de recherche a analysé puis utilisé des années de données collectées par ces satellites – ainsi que des données provenant de détecteurs de champ magnétique terrestres – pour créer un modèle informatique qui a identifié le nouveau type d’onde magnétique.

Ondes magnétiques : de nombreuses questions auxquelles nous n’avons toujours pas de réponses

Les données recueillies ont révélé que tous les sept ans, ces vagues balaient vers l’ouest (à une vitesse d’escargot de 1 500 kilomètres par an) à travers la couche supérieure du noyau externe, là où cette limite rencontre le manteau. Les ondes sont les plus fortes – ou plutôt, leur impact sur le champ magnétique est le plus grand – vers l’intérieur de la région équatoriale du noyau externe.

Les chercheurs rapportent un certain nombre de facteurs qui peuvent influencer le comportement et les caractéristiques de ces ondes et d’autres comme elles, y compris les changements dans la fluidité et la flottabilité du matériau dans le noyau terrestre, la rotation de la planète le long de son axe et même les interactions avec le matériau magnétique. autour de la Terre.

Ils pensent également qu’il pourrait y avoir encore plus de types d’ondes magnétiques à découvrir. Ils ont publié leurs résultats plus tôt cette année dans les Actes de l’Académie nationale des sciences.

Pendant des années, les scientifiques ont soupçonné l’existence de ces ondes, mais n’étaient pas sûrs de leur apparition ni de leur durée. C’est la première fois qu’ils sont observés. Bien que la surface de la Terre soit couverte par une vaste gamme d’instruments de détection de champ magnétique, des vues satellites de la Terre et de ses couches internes étaient nécessaires pour aider les chercheurs à résoudre le cas.

Plus nous en apprenons sur le champ magnétique terrestre, mieux nous pouvons prédire et comprendre son comportement et ses processus.

Cette recherche actuelle améliorera certainement le modèle scientifique du champ magnétique dans le noyau externe de la Terre. Cela peut également nous donner de nouvelles informations sur la conductivité électrique de la partie inférieure du manteau et également sur l’histoire thermique de la Terre.

Ilias Daras, un scientifique de la Terre géodésique et solide travaillant sur la mission Swarm, a déclaré dans un communiqué de presse de l’ESA plus tôt cette semaine.

Des études comme celles-ci pourraient également nous renseigner sur d’autres mondes de notre système solaire et au-delà de celui qui a un champ magnétique. Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ont tous des champs magnétiques. (Jupiter est la plus grande et la plus puissante ; Mercure est la plus faible.) Fait intéressant, la lune de Jupiter, Ganymède, possède également une magnétosphère – la seule lune de notre système solaire à en avoir une qui a été découverte en 1996 lorsque le vaisseau spatial Galileo a vu des aurores.

Il est utile d’en savoir plus sur cette caractéristique curieuse de notre planète, mais il est probablement tout aussi utile d’accepter que nous ne pouvons rien faire contre ses changements.