Les joueurs dépensent beaucoup plus sur les smartphones que sur les consoles et les PC

Quand il s’agit de jeux électroniques, ce n’est plus la peine de parler uniquement d’ordinateurs ou même de consoles. Les téléphones ont gagné beaucoup de terrain en termes d’équipement utilisé pour les aventures de jeu, et il semble également qu’il ait été l’une des premières options pour les joueurs.

Et selon un récent sondage, il semble que les joueurs dépensent actuellement beaucoup plus d’argent sur les smartphones que sur les consoles et les PC.

Une enquête indique que la plupart dépensent plus sur les smartphones

Nous sommes bien conscients que les smartphones ont depuis longtemps cessé d’être uniquement destinés à appeler ou à envoyer des SMS. Les applications offrent une variété d’options que nous pouvons avoir et auxquelles nous pouvons accéder immédiatement sur nos appareils, et bien sûr, sur votre appareil, vous avez également au moins un jeu installé. Les téléphones sont de plus en plus le choix pour les jeux, ainsi que pour les développeurs pour développer leurs titres. Et une étude récente le montre.

Selon le dernier rapport publié par International Data Corporation (IDC), le marché des jeux sur smartphone a connu une croissance régulière et cohérente au cours des deux dernières années. Et une grande partie de cette augmentation était due à la pandémie de COVID-19, car les gens, confinés chez eux, recherchaient des activités de loisirs.

Selon les détails de l’enquête, dans l’ensemble, les jeux pour les systèmes d’exploitation mobiles Android et iOS représentent 61 % du marché mondial des jeux vidéo. Les jeux pour ces appareils ont connu une énorme expansion, avec de plus en plus de dépenses de la part des joueurs. Pendant la pandémie, par exemple, les joueurs n’avaient jamais dépensé autant pour les jeux sur smartphone.

Ainsi, pour cette année 2022, IDC estime que les jeux mobiles pourraient rapporter environ 136 milliards de dollars (~127 milliards d’euros), avec au cours du premier trimestre de cette année, les joueurs sur smartphone ont dépensé 1,6 milliard de dollars par semaine (~1,5 milliard euros). Mais, bien sûr, ces valeurs ne peuvent toujours pas dépasser le marché des ordinateurs et des consoles, qui ont estimé les bénéfices à 42 milliards de dollars (~40 milliards d’euros) et 40 milliards de dollars (~37 milliards d’euros), respectivement.

D’autre part, la société d’études s’attend également à une augmentation des ventes de consoles de Microsoft et de Sony, dès que les problèmes de production de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X seront résolus.L’industrie du jeu vidéo pèse 222 milliards de dollars. (~207 milliards d’euros) en 2022.

En novembre 2019, avant le boom de la pandémie, nous avons demandé aux lecteurs quel serait le meilleur équipement pour jouer. La plupart ont répondu Ordinateur de bureau (53 %), suivi de Console (35 %), Ordinateur portable (7 %), Smartphone (2 %) et Tablette (1 %). Ainsi, nous reprendrons prochainement cette question, dans une ère « post-COVID-19 », afin de comprendre d’éventuelles évolutions de ces résultats.