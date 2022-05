Conseil : Utilisez ces nouvelles fonctionnalités pour tirer encore plus parti de YouTube sur Android

Explorer les services et les applications de Google sur Android, tels que YouTube, est quelque chose que tout le monde devrait faire régulièrement. Le géant de la recherche apporte régulièrement des nouveautés et des améliorations, dont chacun peut profiter pour tirer encore plus parti de ces propositions.

Dans le cas de YouTube, de nouvelles nouveautés sont récemment apparues, notamment pour améliorer la façon dont les utilisateurs regardent leurs vidéos. Pour vous aider, nous vous montrons aujourd’hui 2 astuces dont vous profiterez certainement de manière récurrente.

YouTube est l’une des applications présentes sur Android depuis le tout début. Cette application vous donne accès au service vidéo de Google et à une gamme de contenus presque infinie, dont vous pouvez profiter à tout moment.

Principaux domaines d’action dans une vidéo

La première astuce permet aux utilisateurs de naviguer aux bons moments des vidéos qu’ils regardent. Si vous voulez passer aux parties les meilleures et les plus animées, vous avez déjà un moyen de le faire avec une précision beaucoup plus grande.





Appuyez simplement sur la vidéo et maintenant une nouvelle zone apparaît avec un graphique montrant la progression de la vidéo, associée au rythme de la vidéo. Ainsi, ils n’ont qu’à balayer vers la zone souhaitée, trouvant rapidement la zone souhaitée par l’utilisateur.

Boucler une vidéo YouTube sur Android

Une deuxième nouveauté qui sera utile aux utilisateurs est l’accès aux vidéos en boucle. Il existait déjà dans le navigateur, mais maintenant il a été étendu à Android et à son application, quelque chose d’utile pour certaines situations particulières.





Pour profiter de cette amélioration, il suffit de taper à nouveau sur la vidéo puis sur la zone des paramètres (roue dentée). La zone des paramètres apparaîtra ci-dessous, maintenant avec l’option Répéter la vidéo. Celle-ci sera désactivée et devra donc être activée et utilisée.

Ce ne sont là que 2 des nouvelles fonctionnalités de YouTube sur Android. Explorez toute son interface et vous trouverez certainement de nombreuses autres options dont vous pourrez profiter pour tirer le meilleur parti de ce service vidéo, même sur votre smartphone.