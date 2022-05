Vous avez 50% moins de risques d’avoir un accident dans une Tesla que dans une autre voiture

Toute la technologie dont disposent les voitures Tesla améliore considérablement l’expérience de conduite dans son ensemble. Il garantit non seulement une meilleure interactivité, mais apporte plus de sécurité aux conducteurs et à leurs accompagnateurs.

Une nouvelle étude est maintenant venue montrer une réalité dont peu étaient conscients. Conducteurs de voitures électriques évalués qui utilisent également des véhicules à moteur à combustion. La différence en cas d’accident est énorme pour Teslas, mais elle ne s’applique pas aux autres marques de voitures électriques.

Tesla fait plus attention aux conducteurs

L’arrivée des voitures électriques sur le marché a changé la façon dont les conducteurs prennent la route et même leur façon de conduire. Avec beaucoup plus de technologie, ils sont en mesure d’avoir un plus grand soutien et d’aider davantage lorsque le soutien est nécessaire.

Une étude récente, réalisée par Cambridge Mobile Telematics, a évalué le comportement des conducteurs de voitures électriques et de ceux qui utilisent également d’autres véhicules. L’une des plus grandes conclusions est venue de ceux qui utilisent des voitures Tesla, qui sont 50 % moins susceptibles d’avoir un accident.

Ces résultats incluent une analyse des conducteurs de Tesla qui conduisent également un autre véhicule. Ces conducteurs sont près de 50 % moins susceptibles d’avoir un accident au volant de leur Tesla que tout autre véhicule qu’ils conduisent. Nous avons effectué la même analyse sur des individus qui conduisent une Porsche et un autre véhicule. Dans ce cas, on observe l’effet inverse. Les conducteurs de Porsche sont 55% plus susceptibles d’avoir un accident au volant de leur Porsche par rapport à l’autre véhicule

Les niveaux de crash sont différents des autres marques

Les résultats ne se concentrent pas seulement sur Tesla et regardent d’autres marques. Dans le cas de Porsche, cette valeur est inversée et ces conducteurs ont 55 % plus de risques d’avoir un accident en conduisant une voiture électrique de cette marque allemande.

Cambridge Mobile Telematics a également constaté que les conducteurs de Tesla étaient 21 % moins susceptibles de conduire distraits par le smartphone de leur Tesla que lorsqu’ils conduisaient l’autre voiture. Ils étaient également 9 % moins susceptibles de conduire au-delà de la limite de vitesse.

Comparer avec les résultats d’une voiture électrique

En fait, il existe une théorie pour justifier ce comportement plus défensif des conducteurs de voitures Tesla. Les accidents sont plus probables lors de longs trajets, mais les conducteurs de Tesla doivent s’arrêter et recharger plus souvent et plus longtemps que les conducteurs de voitures à essence s’arrêtent pour faire le plein.

Cambridge Mobile Telematics n’a pas non plus tenté d’expliquer l’impact du pilote automatique de Tesla sur ces résultats. Cette caractéristique unique de ces voitures comprend un ensemble de fonctionnalités pour éviter les accidents et peut donc constituer une protection supplémentaire pour les conducteurs.