Google continue de ranger la maison et d’intégrer davantage Android Auto dans les smartphones

Android Auto est l’une des meilleures créations de Google. Ce système peut apporter plus que l’écran du smartphone à la voiture, lui offrant de nouvelles fonctionnalités et explorant le système de divertissement embarqué.

Une alternative qui existait depuis plusieurs années conservait Android Auto sur le smartphone, supprimant l’écran de la voiture. Google a supprimé cette solution et est maintenant allé plus loin en supprimant cette proposition de plusieurs versions de son système.

Google souhaite qu’Android Auto soit de plus en plus intégré à son système d’exploitation mobile. Jusqu’à récemment, ce n’était qu’une application supplémentaire, mais avec Android 12, tout a changé et fait désormais partie du système.

Dans le même temps, Google a également supprimé la prise en charge d’Android Auto pour les écrans tlm, n’autorisant pas son installation. Reportez-vous maintenant à Android lui-même et à la zone dédiée à Auto, où tout peut être configuré par l’utilisateur.





Ce qui est maintenant signalé, c’est qu’Android Auto pour les écrans mobiles perdra également la prise en charge des anciennes versions du système de Google, ce qui montre que d’autres changements sont en cours. Cette proposition devrait également être intégrée au système dans ces versions.

Pour prouver cela, des messages sont affichés aux utilisateurs, indiquant le changement. Dans ces alertes, il est révélé que « Android Auto pour les écrans de téléphone cessera bientôt de fonctionner », sans que d’autres informations ne soient révélées à l’utilisateur.

Cet avertissement apparaît lorsque les utilisateurs lancent l’application sur un appareil mobile. Bien que plus de détails ne soient pas révélés dans la notification, l’objectif est évidemment d’orienter les utilisateurs vers le nouveau mode de conduite que Google Maps et d’autres propositions proposent aux utilisateurs.

Il n’y a toujours pas de date officielle pour que ce changement se produise et pour que cette application perde son support. Google devrait dévoiler plus d’informations et prochainement, préparer les utilisateurs à la migration vers ses nouvelles propositions.