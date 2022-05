Gucci s’est associé à Oura pour développer une bague intelligente… pour 950 $

La technologie est déjà partout et il n’y a aucun moyen de le nier. La prochaine fois que vous verrez quelqu’un avec une bague Gucci, faites attention, car il pourrait s’agir du nouveau modèle développé en collaboration avec Oura et la personne qui la portera portera 950 $ sur un doigt.

Ce prix est considérablement plus élevé que ceux pratiqués par Oura dans d’autres modèles.

Oura, une entreprise spécialisée dans les technologies de la santé, s’est associée à Gucci pour créer une version spéciale d’un wearable bien connu. A la technologie d’Oura Ring, la marque italienne de mode de luxe a ajouté sa touche d’excentricité.

Pour ceux qui souhaitent investir, le portable d’Oura a maintenant un nouveau look.

La bague d’Oura développée en collaboration avec la marque de luxe italienne est basée sur le modèle de troisième génération, lancé en novembre 2021. Elle dispose désormais de nouveaux capteurs, de plus de fonctionnalités d’application et de la possibilité de souscrire à un abonnement.

En tant que portable, et en plus de la touche Gucci, la bague Oura surveille la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la température corporelle. Plus que cela, une fois au doigt du porteur, la bague suit le sommeil, l’activité physique, ainsi que d’autres éléments de santé.

Gucci a enveloppé la bague de titane recouvert de PVD et l’a ornée du logo de la marque souligné d’or 18 carats. C’est néanmoins la bague la plus légère d’Oura.

Les versions conventionnelles des anneaux Oura coûtent entre 299 $ et 399 $. Cependant, le timbre Gucci permet une augmentation significative de cette valeur, les intéressés devront donc garantir 950 dollars.

Ce modèle qui réunissait Oura et Gucci est arrivé dans les boutiques Gucci le 25 mai dernier.

