Vous voulez commencer à programmer ? Apprenez l'une de ces 10 langues...

Avez-vous déjà entendu parler du site Web de TIOBE ? Les modèles de programmation ont changé, ce qui a conduit à la création de « nouveaux » langages de programmation. Malgré cela, il existe des langages de programmation qui, en raison de leur efficacité et de leur puissance, continuent d’être parmi les plus utilisés au monde.

Récemment, le site Web TIOBE a annoncé les langages de programmation les plus populaires au monde en mai 2022. Faisons connaissance avec le TOP 10.

TIOBE : Python reste le langage de programmation le plus populaire

Le site Web populaire TIOBE a récemment mis à disposition le TOP des langages de programmation les plus populaires en mai 2022. Par rapport à mai 2021, le langage de programmation Python a augmenté et dépassé le langage de programmation C.

Le langage de programmation Python est un langage de haut niveau (VHLL – Very High Level Language), interprété et interactif, qui a été créé par le hollandais Guido Van Rossum. Il s’agit d’un langage modulaire orienté objet avec une syntaxe très intuitive et très simple à apprendre.

Comme Perl, le code source Python est disponible sous la licence publique générale GNU (GPL).

Sur Internet, nous pouvons trouver de nombreuses documentations sur ce langage fantastique utilisé par les principaux acteurs technologiques, dans les services les plus divers. Dans ces articles, nous essaierons d’apporter à nos lecteurs des exemples d’application simples et, comme toujours, de compter sur l’aide des plus experts.

Si nous comparons le classement actuel de l’indice TIOBE à celui d’il y a 1 an (mai 2021), C# devient de loin le plus populaire de tous les langages de programmation.

La langue a augmenté de près de 2 % dans le classement au cours des 12 derniers mois. C# est l’un des langages de programmation les plus matures, prenant en charge de nombreux paradigmes de programmation modernes.

Jusqu’à relativement récemment, le principal inconvénient était le « bon » support de Linux, mais ce scénario a changé. Il est probable que C# puisse entrer dans le TOP 3 de l’index TIOBE en remplaçant C. Un autre sérieux concurrent pour cette position est C++.

TIOBÉ