Les campagnes Sony Playstation se multiplient

Sony Playstation a actuellement des campagnes qui peuvent être très intéressantes pour les possesseurs de consoles Playstation ou même pour ceux qui n’en ont pas encore.

Days of Play, campagne « Jeux à moins de 20€ » ou nouveaux coffrets consoles, actualités Gran Turismo 7,… venez voir.

Sony Playstation continue de lancer régulièrement ses propres promotions et initiatives et il y en a actuellement plusieurs en cours.

Jours de jeu

Du 25 mai au 8 juin, la campagne Days of Play est en cours.

Il s’agit d’une initiative de Sony qui vise à célébrer les jeux PlayStation et la communauté PlayStation du monde entier, avec des remises et des promotions intéressantes sur certains de leurs meilleurs jeux.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des titres les plus importants des Days of Play :

Destiny 2 : La Reine Sorcière (Playstation 5 et Playstation 4) : 26,79 €

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (Playstation 5 et Playstation 4) : 47,99 €

Dying Light 2 Stay Human (Playstation 5 et Playstation 4) : 55,99 €

FAR CRY 6 Édition Standard (Playstation 5 et Playstation 4) : 27,99 €

Ratchet & Clank : Rift Apart : 49,59 €

Uncharted : Collection Legacy of Thieves : 29,99 €

The Last of Us Part II Digital Deluxe Edition : 24,99 €

NBA 2K22 (Playstation 4) : 17,49 €

NBA 2K22 (Playstation 5) : 18,74 €

MotoGP 22 (Playstation 5 et Playstation 4) : 41,99 €

Voici une bonne occasion pour ceux qui n’ont pas encore ces grands titres de les acheter à des rabais très intéressants.

Campagne « Jeux pour moins de 20 ans —

Voici un retour sur le Playstation Store, celui de la campagne « Jeux pour moins de 20– ». Comme son nom l’indique, de grands titres pour Playstation sont sous cette campagne avec des valeurs de vente inférieures à 20 €.

La campagne est également en vigueur jusqu’au 8 juin.

Voici une liste avec le résumé principal :

Far Cry 4 : 9,89 €

Pour l’édition standard Honor : 7,49 €

Simulateur d’emploi : 13,99 €

JoJo’s Bizarre Adventure : Les Yeux du Ciel : 9,79 €

LA Nuit : 19,99 €

Petits Cauchemars : 4,99 €

Mafia II : Édition définitive : 9,89 €

Métro Exodus : 7,49 €

Pack de divertissement familial Monopoly : 8,99 €

Besoin de remboursement rapide : 8,09 €

ONE PIECE : PIRATE WARRIORS 4 : 13,99 €

SpongeBob SquarePants : Battle for Bikini Bottom – Réhydraté : 13,49 €

The Crew 2 Édition Standard : 9,99 €

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Édition standard : 12,49 €

Nouvelles couvertures de console PlayStation 5

Cependant, au cours de la semaine dernière, il a également été annoncé que les consoles Playstation 5 recevraient de nouvelles couleurs pour leurs couvertures, pour ceux qui souhaitent personnaliser leur console.

Par conséquent, la PlayStation 5 (à la fois la console avec le lecteur de disque Ultra HD Blu-Ray et l’édition numérique) recevra des couvertures en trois nouvelles couleurs : Starlight Blue, Galactic Purple et Nova Pink. Ils seront disponibles dans les points de vente habituels dès le mois de juin prochain.

Cela signifie qu’à partir de juin, les joueurs pourront combiner leurs nouvelles couvertures PlayStation 5 avec une manette sans fil DualSense et former un ensemble coloré. Comme les couvertures lancées au début de l’année, en Midnight Black et Cosmic Red, celles-ci sont également faciles à utiliser, il suffit de retirer la couverture blanche d’origine de la console et d’installer la nouvelle.

Gran Turismo 7 reçoit le vainqueur des 24 Heures du Mans

Dans un autre contexte, il a été récemment révélé que Gran Turismo 7 recevait un coup de pouce majeur : la mise à jour 1.15 (totalement gratuite).

La mise à jour 1.15 de Gran Turismo 7 apporte, parmi les nouveautés, la nouvelle Toyota GR010 HYBRID, une super voiture devenue championne des 24 Heures du Mans et qui entend revalider le titre de l’événement d’endurance le plus important au monde, qui aura lieu dans quelques semaines sur le célèbre Circuit de la Sarthe. En plus de cela, il y a aussi l’exclusif Suzuki Vision Gran Turismo et l’incroyable Roadster Shop Rampage.

La mise à jour 1.15 pour Gran Turismo 7 inclut également l’emplacement « La Nouvelle-Orléans », qui sera ajouté en tant que section vedette dans Scapes, augmentant ainsi le nombre d’endroits où les joueurs peuvent prendre des photos de leurs véhicules dans le jeu. Entre autres innovations, de nouveaux événements ont également été mis en place au GT Café et sur les World Circuits.