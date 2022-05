Médecins et infirmières unis contre la désinformation médicale dans les réseaux de Meta

La question est récurrente et de plus en plus d’entités et de personnes lui accordent de l’importance. Cette fois, la pression sur Meta a été faite par 500 professionnels de santé, en raison de la désinformation médicale qui circule sur leurs plateformes.

De l’avis des médecins et des infirmières, Meta ne fait pas tout ce qu’il peut pour atténuer la circulation de la désinformation.

Nous sommes toujours au lendemain d’une pandémie qui a tellement changé la vie de tout le monde. Bien qu’il s’agisse d’un problème ancien, et comme nous le suivons pendant la prévalence féroce du COVID-19, la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux peut avoir un impact très négatif sur la perception et l’opinion des gens.

Gardant cela à l’esprit, et spécifiquement lié à la pandémie, un groupe de 500 professionnels de la santé, organisé par le Comité pour la protection des soins de santé et qui comprenait des médecins et des infirmières, a demandé aux actionnaires de Meta de tenir l’entreprise responsable de la désinformation qui a circulé concernant COVID -19. Selon lui, cela a eu des conséquences sur la santé dans le monde en dehors des médias sociaux.

Dans nos salles d’examen et dans nos hôpitaux, nous avons constaté l’impact néfaste que la désinformation qui a circulé comme une traînée de poudre sur les plateformes de Meta a eu sur les individus et les communautés.

Il a été lu dans la lettre adressée aux actionnaires de Meta.

Le groupe a publié une lettre ouverte adressée aux actionnaires du Meta appuyée par la proposition 14. Ce n’est rien de plus qu’un point à l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires qui visait à évaluer la performance du comité d’audit et de surveillance des risques du Meta. Comme son nom l’indique, ce comité aide l’administration à gérer les risques liés à la sécurité et à l’intérêt public.

Meta a la responsabilité d’assumer son rôle dans la sécurité publique et de tenir M. Zuckerberg parce que la désinformation se propage plus rapidement sur Facebook par rapport à toutes les autres plateformes de médias sociaux.

Les médecins ont porté plainte.

Malgré l’intention des 500 professionnels de santé, la proposition 14 a été rejetée par les actionnaires de Meta, avec 11 % de voix pour et 89 % contre.

