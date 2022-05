Vous voulez vous détendre tout en utilisant votre iPhone ? Connaître cette méthode

Il n’y a rien de tel que ce moment où vous savez que vous avez terminé toutes vos tâches de la journée et qu’il est temps de vous détendre de la manière la plus confortable possible. Probablement, dans ces moments-là, vous écoutez de la musique tout en naviguant sur votre smartphone. Si tel est le cas, sachez que sur les iPhones avec iOS 15, des sons relaxants sont intégrés directement dans le système d’exploitation.

Alors, apprenez à les activer pour vous détendre tout en utilisant votre iPhone.

Ce qui différencie cette méthode d’une application pour écouter de la musique est que si tu ouvres une vidéo ou même ta caméra, le bruit de fond ne s’arrête pas, donnant l’impression que tu es vraiment dans l’environnement choisi.

Si cela vous plaît, découvrez comment activer facilement ces sons.

Activez les sons de fond pour vous détendre lorsque vous utilisez votre iPhone

1. Accédez aux « Paramètres » de votre iPhone.

2. Balayez vers le bas et accédez à « Accessibilité » > « Audio/Visuel ».

3. Ensuite, allez dans « Fonds sonores » et activez l’option en haut de la page pour démarrer les fonds sonores.





Vous pouvez choisir parmi quelques sons différents. Cliquez simplement sur « Son » et choisissez l’une des options suivantes :

bruit équilibré

bruit clair

bruit sombre

Océan

Pluie

Flux

Sur la page « Sons de fond », vous pouvez régler le volume sonore indépendamment des autres paramètres de l’iPhone. (Image 1)

Il existe également une option pour activer les sons de fond lors de la lecture de médias sur votre iPhone. (Image 2)

Et enfin pour que les sons s’arrêtent lorsque l’écran est verrouillé. (Image 3)





Un moyen plus rapide d’activer les sons de fond sur votre iPhone

Il existe un moyen plus rapide d’accéder à tout cela si vous préférez ne pas parcourir les menus chaque fois que vous souhaitez activer les sons de fond. Une fois que vous avez défini votre son préféré à partir des étapes ci-dessus, procédez comme suit :

1. Revenez au menu « Accessibilité ».

2. Balayez vers le bas et cliquez sur « Raccourci d’accessibilité ».

3. Cliquez sur « Sons de fond » pour les sélectionner.

Cela définira le son de fond comme raccourci d’accessibilité afin que votre son préféré soit lu chaque fois que vous cliquez trois fois sur le bouton latéral, même lorsque l’écran est verrouillé.

Dans tous les cas, vous avez un accès instantané à des sons relaxants chaque fois que vous en avez besoin.

