AYN Loki : la nouvelle console portable avec processeur Intel Alder Lake ou AMD Ryzen 6000

Le marché du jeu vidéo offre actuellement plusieurs options au consommateur, des modèles les plus simples et les plus abordables aux équipements les plus robustes et, bien sûr, aussi les plus chers.

Mais il y a maintenant un nouveau pion sur la scène, et c’est la console portable AYN Loki où le joueur peut choisir différents modèles, l’un avec un processeur Intel Alder Lake de 12e génération, et d’autres avec un processeur AMD Ryzen 6000.

Console portable AYN Loki

Le segment des jeux compte déjà quelques modèles intéressants de consoles portables, l’un des plus récents, et qui a attiré l’attention, est le Steam Deck de Valve.

Mais maintenant, un nouveau nom a émergé dans ce secteur, la console portable AYN Loki. Il s’agit d’une nouvelle entreprise sur ce marché et elle propose plusieurs modèles différents, chacun avec ses propres caractéristiques et spécifications. Et, selon la société, ce sont les consoles portables Windows les plus abordables créées à ce jour.

Le modèle le plus basique s’appelle Loki Mini, qui dispose d’un processeur Intel Alder Lake U de 12e génération. Cette console est livrée avec 64 Go de stockage et a un prix recommandé de 299 $.

Ensuite, le modèle Loki propose trois variantes, toutes équipées d’un processeur AMD Ryzen 6600U. Une variante a 64 Go de stockage pour 499 $, une autre a 256 Go pour 599 $ et la troisième a 512 Go pour 699 $.

Enfin, il existe également le modèle Loki Max, qui est alimenté par le processeur AMD Ryzen 6800U, dispose de 512 Go de stockage et est au prix de 799 $.

Regardez la vidéo promotionnelle de la console portable d’AYN Loki :

Ainsi, il apparaît que les graphiques d’architecture RDNA2 d’AMD ont contribué à augmenter la variété des consoles portables sur le marché du jeu vidéo. Et cela est visible dans ce cas particulier, dans lequel sur un total de cinq options, une seule d’entre elles n’a pas de processeur AMD.

Pour l’instant, il n’y a toujours aucune information sur la disponibilité et si ces consoles atteindront le marché portugais.