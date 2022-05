Est-ce de l’ironie ? Huawei joue un rôle important dans Android 13 avec le système de fichiers

Lorsque Huawei a été la cible des restrictions imposées par les États-Unis à l’entreprise, celle-ci a fini par perdre l’accès à Android et à toutes ses fonctionnalités. Cela a fini par être l’une des mesures les plus importantes, mais que la marque a dépassée.

On s’attendait à ce que Huawei reste à l’écart de tout ce qui est associé à Android, mais quelque chose de curieux s’est produit. Cela semble ironique, mais Android 13 utilisera un composant créé à l’intérieur de Huawei et qui sera essentiel. Nous parlons d’EROFS, votre système de fichiers pour les appareils mobiles.

Huawei a toujours été reconnu comme l’une des entreprises qui a le plus investi dans la création d’innovations et de nouvelles technologies. Le résultat concret de cet investissement est l’accès à de nouvelles technologies et de nouvelles façons d’accéder à ces nouvelles créations qui émergent.

La preuve en vient maintenant, avec une nouveauté qui intégrera Android 13 que Google développe. Cette nouvelle version de ce système d’exploitation utilisera EROFS, un système de fichiers axé sur la vitesse et les performances et non sur l’optimisation de l’espace.

EROFS a été publié par Huawei en 2019 et intégré à EMUI 9.1, l’interface utilisateur basée sur Android 9 Pie. Dans le même temps, ce code a été ajouté au noyau Linux 5.4, mais il est resté inactif sur les smartphones Android, ce qui est normal sur cette plateforme.

Avec l’arrivée d’Android 12, Google a rempli toutes les conditions pour que tout le monde puisse prendre en charge EROFS. Donc, et maintenant, ce système de fichiers sera activé par défaut dans Android 13 et utilisé par tout le monde.

Avec le système de fichiers en lecture seule extensible (EROFS), nous avons augmenté la vitesse de lecture aléatoire de 20 % et nettoyé de l’espace supplémentaire sur votre téléphone pour stocker vos photos et chansons préférées. #RéécrireLesRègles avec #EMUI 9.1.#HUAWEI #HUAWEIP30 #HUAWEIP30Pro pic.twitter.com/1ATpd0qXHf – EMUI (@HuaweiEMUI) 5 avril 2019

EROFS a des vitesses de lecture et d’écriture plus élevées que EXT4, qui est actuellement utilisé dans de nombreux appareils. De plus, sa compression est extrêmement efficace et peut économiser beaucoup d’espace de stockage, même si elle se concentre davantage sur les performances.

Il est curieux de voir comment cette situation se produit. Même sans Huawei, Google finit par bénéficier des créations de l’entreprise. EROFS, une technologie développée par Xiang Gao, ingénieur logiciel chez Huawei, capable d’augmenter de 20% la vitesse de lecture de la mémoire en témoigne.