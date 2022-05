L'Ukraine accuse la Russie d'utiliser des armes thermobariques ! Regarder la vidéo...

La guerre entre la Russie et l’Ukraine dure maintenant depuis plus de 90 jours. Le pays de Poutine n’a pas réussi à dominer l’Ukraine en quelques jours, comme prévu, et la résistance ukrainienne a été mise en lumière et saluée à l’échelle mondiale.

L’Ukraine a de nouveau accusé la Russie de lancer des attaques avec des bombes thermobariques. De quel type d’armes s’agit-il ?

Les armes thermobariques sont aussi appelées pompes à vide.

L’Ukraine a récemment accusé la Russie d’utiliser des armes thermobariques. Comme nous l’avons déjà mentionné ici, l’utilisation de ces armes, qui aspirent l’oxygène de l’air ambiant, sert à créer une onde de choc extrêmement puissante qui rompt les organes et fait exploser les poumons.

Le ministère ukrainien de la Défense a partagé une vidéo d’explosions, où des lance-roquettes thermobariques TOS-1A peuvent être tirés dans le but de frapper les troupes ukrainiennes dans la région de Donetsk. Sur Twitter, le ministère de la Défense a partagé une courte vidéo où il est possible de voir des armes thermobariques utilisées par les forces russes.

Les armes thermobariques, également appelées bombes à vide, sont des explosifs à haute énergie qui consomment l’oxygène de l’air qui les entoure. Une fois libérée, la première partie est la charge explosive qui disperse le carburant dans un nuage qui peut ensuite pénétrer dans les bâtiments ou les objets environnants.

Dans un second temps, une inflammation se produit, qui enflamme le nuage d’aérosols formé et l’oxygène environnant et déclenche une explosion de température et de pression extrêmes, avec des effets dévastateurs sur l’environnement.

Après l’allumage, la consommation d’aérosol et d’oxygène de l’air ambiant crée une zone de basse pression qui « tire » tout vers le point d’allumage – d’où le nom de « pompe à vide » – en savoir plus ici.

Il convient de noter que le TOS-1 a une capacité de 24 tubes de missiles thermobariques de 220 mm. Cette technologie crée également des températures extrêmement élevées de plusieurs milliers de degrés, qui peuvent provoquer d’horribles brûlures.