Samsung se prépare à réduire le nombre de smartphones qu’il produira en 2022

Les preuves et les chiffres des ventes révèlent clairement la domination de Samsung sur le marché des smartphones. C’est la marque qui est en tête des choix et aussi celle qui vend le plus d’unités dans le monde.

Ces chiffres pourraient subir un profond changement en 2022, avec un changement à venir. Samsung réduira les chiffres de production et supprimera 30 millions de smartphones de ses prévisions de construction.

La production de smartphones va ralentir

Les plans de Samsung pour 2022 indiquaient un nouveau nombre record de smartphones produits. La marque avait un objectif de 310 millions de smartphones en 2022, mais ce chiffre est désormais réduit à environ 280 millions d’unités.

Cette nouvelle valeur et ce changement ont été révélés par le journal Maeil Economic Daily, qui pointait la réduction de 30 millions de smartphones. Cette information est intervenue après que Samsung a notifié à ses partenaires de modifier leurs prévisions pour le reste de 2022.

Samsung suit le même chemin qu’Apple a pris

Fait intéressant, ce changement intervient quelques jours après qu’il a été révélé qu’Apple emboîterait le pas. Dans le cas de l’iPhone, les chiffres indiquent désormais 220 millions d’unités à produire en 2022.

Les premières prévisions de marché indiquaient 240 millions d’unités cette année. Apple a décidé de modifier cette valeur, se concentrant également sur la préparation de la production des nouveaux modèles qu’elle présentera en septembre.

Arguments identiques pour changer les nombres

Les deux sociétés avancent des arguments similaires pour ce changement. Outre l’évolution constante des prix, il y a aussi le spectre de la rareté des matériaux pour la production de ces nouveaux équipements.

Il s’agit d’un changement important qui conditionnera probablement le marché dans les mois à venir. Samsung, et d’autres marques, ralentiront la production afin de ne pas créer de stocks et n’auront aucune limitation sur leurs lignes de production ou même sur les livraisons aux utilisateurs potentiels.