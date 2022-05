Du bois cultivé en laboratoire ? Nous sommes peut-être près de la fin de l’abattage des arbres

Pour beaucoup, la préservation de l’environnement est essentielle à la vie humaine en général. Dès lors, des entreprises et des chercheurs ont tenté de l’épargner, proposant des alternatives aux actions qui le condamnaient. Cette fois, on sait qu’il y a des scientifiques qui cultivent du bois en laboratoire.

De cette façon, il n’est peut-être pas nécessaire d’abattre des arbres.

Avec d’autres interventions menées par les êtres humains pour leur propre bénéfice, la déforestation représente un problème qui n’a pas encore été résolu. Pour répondre à un large éventail de besoins, nous abattons des arbres et transformons la matière en bien plus que de simples rames de papier.

Une équipe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) affirme que le bois de laboratoire peut remplacer le vrai bois dans les produits. Pour le savoir, l’équipe a réalisé une expérience dans laquelle ils ont donné des propriétés de type cellule souche à des cellules végétales normales.

Les chercheurs ont extrait des cellules des feuilles d’une plante appelée zinnia et les ont stockées dans un liquide pendant quelques jours. Par la suite, ils ont traité les cellules dans un gel enrichi de nutriments et d’hormones. Au bout d’un moment, les cellules ont donné naissance à de nouvelles, mais végétales.

Au cours des tests, les chercheurs ont réalisé qu’en modifiant la concentration hormonale dans le gel, il était possible de contrôler les propriétés physiques et mécaniques des cellules créées. C’est parce que le matériel végétal qui contenait de fortes concentrations d’hormones est devenu rigide.

Dans le corps humain, il existe des hormones qui déterminent le développement de vos cellules et l’émergence de certains traits. De même, en modifiant les concentrations d’hormones dans le bouillon nutritif, les cellules végétales réagissent différemment. En manipulant simplement ces petites quantités de produits chimiques, nous pouvons provoquer des changements assez spectaculaires en termes de physique.

A expliqué Ashley Beckwith, chercheuse principale.

Bois qui n’implique pas l’abattage d’arbres

L’équipe de chercheurs du MIT a imprimé en 3D des structures conçues à partir des cellules cultivées, en utilisant une méthode de bio-impression, et a incubé le matériau. Au bout de trois mois, le bois créé à partir de cette empreinte a survécu et, plus que cela, a considérablement augmenté. En fait, le taux de croissance était le double de celui d’un arbre commun.

L’idée est que vous pouvez faire pousser ces matières végétales exactement comme vous en avez besoin, de sorte que vous n’ayez pas à faire de fabrication soustractive après coup, ce qui réduit la quantité d’énergie et de déchets.

Beckwith a précisé.

Si désormais la fabrication de meubles favorise la perte d’environ 30% du bois total, la technique proposée par les chercheurs du MIT ne génère aucun déchet. Par conséquent, si cela fonctionne pour la production de masse, à l’avenir, nous pourrons passer à l’utilisation de bois cultivé en laboratoire et nous assurer que les arbres ne sont pas abattus et gaspillés.

