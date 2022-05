Bike Mechanic Simulator 2023 annoncé

Les amateurs de vélo et tous les mécaniciens impliquant des vélos peuvent être satisfaits. En effet, Manager Games et l’équipe de développement polonaise Punch Punk SA ont récemment révélé Bike Mechanic Simulator 2023.

Venez en apprendre un peu plus sur ce jeu de gestion et de stratégie.

On a déjà vu des simulateurs de mécanique automobile, moto, bateau… alors pourquoi pas un simulateur de mécanique vélo ?

C’est du moins ce que les studios polonais de Punch Punk (responsables de jeux comme Apocalypse : Harry at the End of the World et This is the Zodiac Speaking) ont pensé en décidant quel jeu développer ensuite, lorsqu’ils ont commencé cette série de jeux de stratégie et de simulation.

Et ils ont récemment annoncé Bike Mechanic Simulator 2023 qui devrait être prêt à sortir au début de l’année prochaine.

Comme ses prédécesseurs, c’est un simulateur qui essaie de recréer de manière très réaliste le travail acharné et la précision qu’un mécanicien vélo prend au quotidien. L’idée, vous voyez déjà de quoi il s’agit, est de démarrer une petite entreprise… un petit atelier de réparation de vélos… et de le transformer en un atelier plus polyvalent.

Le quotidien de Bike Mechanic Simulator 2023 implique donc d’effectuer des réparations, d’accepter des services d’assemblage de vélos sur mesure ainsi que de développer les services que notre atelier a à offrir aux clients. Cela implique également l’acquisition et le test des nouveaux équipements installés.

L’équipe de développement a déjà publié les catégories de vélos avec lesquelles notre atelier peut vous aider. Nous pouvons donc accepter des travaux pour des vélos de ville, des vélos de randonnée, des VTT, et diverses catégories de vélos de route (des modèles les plus simples aux plus modernes pour les plus performants).

Dans Bike Mechanic Simulator 2023, chaque vélo sera composé de plusieurs parties différentes et le simulateur propose plusieurs éléments réalistes connexes, tels que des jantes de différentes tailles, différents types de système de freinage, parmi bien d’autres.

Tout cela sans oublier les différents types de matériaux que chaque pièce peut être fabriquée, ainsi que les différentes technologies utilisées pour les fabriquer.

Bike Mechanic Simulator 2023 sortira au début de 2023 pour PC, et la prochaine étape de Punch Punk SA sera la version ultérieure pour Xbox Series X, PlayStation 5, Playstation 4, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch.