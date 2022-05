Plafonnier ventilateur : affrontez la chaleur de cet été avec ce gadget intelligent

Avec la chaleur qui arrive, il peut devenir impossible de passer confortablement beaucoup de temps à la maison. Sans argent à investir dans de nouvelles fenêtres, un nouveau revêtement ou même un système de climatisation, le bon vieux ventilateur est la solution.

Mais ce que nous présentons aujourd’hui va au-delà. Ce produit contrôlé par smartphone sert à la fois de ventilateur et de plafonnier.

Les ventilateurs sont l’une des solutions les plus abordables pour faire face aux températures élevées à l’intérieur, surtout en été. Ce que nous voyons à la mi-mai, ce sont des températures dépassant les 30º, il est donc possible de prédire que ce ne sera pas un été facile à affronter.

C’est tout naturellement qu’à cette époque des offres commencent à apparaître dans ce domaine et le produit que nous vous proposons aujourd’hui répond à deux besoins. C’est un plafonnier avec ventilateur.

Ce produit est disponible en plusieurs couleurs différentes, s’adaptant ainsi aux différents goûts des consommateurs, et possède une lampe circulaire, avec un ventilateur au milieu. En gros, c’est une version moderne d’un produit que l’on a déjà vu dans de nombreux foyers et qui a fini par tomber en désuétude.

La lampe a trois couleurs de lumière à contrôler – blanc froid, blanc et blanc chaud (3000K / 4500K / 6000K). Le ventilateur et la lumière peuvent être contrôlés avec une télécommande disponible ou avec le smartphone, via Bluetooth.

A noter également qu’il a un diamètre de 54 cm et une hauteur de 18 cm.

Le plafonnier avec ventilateur est disponible à la vente, pour seulement 71,55 €, jusqu’au 31 mai. La livraison est rapide et gratuite, avec une expédition effectuée à partir d’un entrepôt européen.

Plafonnier avec ventilateur