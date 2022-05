Ronflez-vous trop ? Le smartphone Android pourra évaluer votre sommeil

Les applications de surveillance du sommeil, principalement associées aux appareils portables, tels que les smartwatches ou les smartbands, sont très populaires aujourd’hui et aident vraiment de nombreux utilisateurs à modifier leurs habitudes de sommeil ou à surveiller tout problème de santé qui se manifeste par des changements dans ce qui serait autrement une nuit reposante. sommeil.

Google veut apporter aux smartphones Android une aide de plus dans ce domaine, avec l’évaluation des ronflements pendant le sommeil et au-delà.

Google travaille sur deux nouvelles fonctionnalités pour les smartphones Android afin de fournir plus d’informations sur la qualité de votre sommeil. Selon 9to5Google, il existe une séquence de code dans l’application Google Health Studies qui révèle que la société teste des fonctionnalités de détection du ronflement et de la toux pour Android.

Ces ressources font partie de l’étude en cours intitulée Collection audio de sommeildéveloppé par une équipe de Google Health Sensing.

D’après cette étude, on sait que quiconque participe doit être un Googleur à temps plein avec un téléphone Android. Google a révélé que l’équipe Health Sensinog développe des fonctionnalités et des algorithmes de détection avancés pour fournir aux utilisateurs d’Android un aperçu plus approfondi de leur activité de sommeil.

Surveillance nocturne de la toux et du ronflement (surveillance de la toux et des ronflements nocturnes) devra probablement recourir au microphone du smartphone pour enregistrer de tels événements pendant le sommeil. A noter que Google Nest Hub propose déjà ces fonctionnalités.

L’appareil utilise Motion Sense (alimenté par Soli Radar) pour évaluer le sommeil de l’utilisateur, mesurer sa respiration et analyser les sons dérangeants tels que la toux ou le ronflement. Fitbit, par exemple, propose également une fonctionnalité similaire appelée Snore & Detect Noise on the Sense et Versa 3.

Ce qui n’est pas explicite, c’est s’il s’agira d’une fonctionnalité qui devra être utilisée avec une smartwatch ou qui sera disponible depuis le smartphone, qu’elle soit ou non exclusive au Google Pixel.