Nvidia annonce un chiffre d’affaires record de 8,29 milliards de dollars au premier trimestre

Nul doute que, sur le segment des puces graphiques, Nvidia est le leader incontesté. Et bien qu’AMD maintienne une bonne stratégie et ait considérablement progressé dans son activité, ce n’est toujours pas suffisant pour battre la marque fondée par Jensen Huang.

Et voilà désormais une autre preuve de toute la puissance du constructeur, puisque Nvidia a présenté un nouveau chiffre d’affaires record de 8,29 milliards de dollars pour le premier trimestre 2022. Et ce montant représente une croissance de 46% par rapport à la même période de l’année précédente. l’année dernière.

Le fabricant Nvidia a annoncé son rapport financier avec les résultats fiscaux du premier trimestre de cette année 2022, qui s’est terminé le 1er mai, et, encore une fois, la marque n’a qu’une raison de se réjouir. Selon les données maintenant révélées, Nvidia a réussi à réaliser un chiffre d’affaires de 8,29 milliards de dollars, ce qui se traduit par une augmentation de 46% par rapport au premier trimestre 2021. De plus, ce montant représente également une augmentation de 8% par rapport au trimestre précédent. .

Selon les détails, ces résultats étonnants ont été principalement causés par les revenus records obtenus dans le segment des centres de données et des jeux.

Cependant, comme vous pouvez le voir dans les tableaux ci-dessus, le bénéfice dilué par action selon les PCGR pour le premier trimestre était de 0,64 $, en baisse de 16 % d’une année sur l’autre et de 46 % par rapport au dernier trimestre. Il y a aussi un détail qui est un impact après impôts de 0,52 $ lié aux frais de finalisation de l’acquisition d’ARM, totalisant 1,35 milliard de dollars.

Le bénéfice dilué par action non conforme aux PCGR était de 1,36 $, en hausse de 49 % par rapport au premier trimestre 2021 et de 3 % par rapport au trimestre précédent.

Selon Jensen Huang., fondateur et PDG de Nvidia :

Nous avons obtenu des résultats record dans les centres de données et les jeux dans un environnement macro difficile. La puissance de l’apprentissage en profondeur pour automatiser l’intelligence pousse les entreprises de tous les secteurs à adopter NVIDIA pour l’informatique IA. Le Data Center est devenu notre plus grande plateforme, même si Gaming a réalisé un trimestre record.

Nous nous préparons à la plus grande vague de nouveaux produits de notre histoire, avec de nouveaux GPU, CPU, DPU et processeurs robotiques lancés au second semestre. Nos nouvelles puces et systèmes feront progresser l’IA, les graphiques, les omnivers, la conduite autonome et la robotique, ainsi que les nombreuses industries où ces technologies ont un impact.